Hezbollahko buruzagietako bat hil du Israelek, Beirut hegoaldean
Gutxienez beste lau pertsona hil eta beste 28 zauritu dituzte eraso horretan.
Israelgo Armadak baieztatu du Hezbollahko Estatu Nagusiko buru Haytham Ali Tabatabai hil duela gaur, Beiruteko auzo pobre batean egindako erasoan. Libanoko osasun iturrien arabera, gutxienez lau pertsona hil eta beste 28 zauritu dituzte eraso horretan.
"Gaur, 2025eko azaroaren 23an, Israelgo Defentsa indarrek, inteligentzia zerbitzuen agindupean, Beiruteko zonaldea jo dute, eta Haytham Ali Tabatabai, Hezbollahko Estatu Nagusiko burua, desagerrarazi dute", esan du Armadak ohar batean.
Armadaren arabera, 80ko hamarkadan sartu zen Hezbollahn, eta ordutik, sasoi ezberdinetan, Radwan unitatea zuzendu zuen, bai eta Sirian egiten zituzten operazioak ere. Israelek Libanoren aurkako erasoaldia amaitu eta lau egun barru urtebete beteko duen su-etena onartu ondoren izendatu zuten Tabatabai Estatu Nagusiko buru.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak agindu zuen erasoa horren kontrako erasoa, Israel Katz Defentsa ministroak eta Eyal Zamir Estatu Nagusiko buruak gomendatuta.
