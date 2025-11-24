Ucrania da pasos en el plan de paz de EE. UU. mientras intenta lograr un acuerdo "justo" y sin ceder su soberanía
Ucrania ha dado pasos en las últimas horas para acordar el plan de paz presentado por Estados Unidos, mientras pelea para lograr una salida "justa" a la guerra iniciada por Rusia y que no comprometa su soberanía, en un contexto en el que los socios europeos reclaman que todos los aspectos que implican a la Unión Europea y la OTAN sean discutidos en sendos foros.
Después de la primera ronda de negociaciones celebrada en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, con representantes aliados europeos como Alemania, Francia y Reino Unido, Kiev insiste en converger posiciones con Washington y limar los aspectos más lesivos de un plan elaborado a espaldas de ucranianos y europeos y que contempla concesiones a Rusia como la cesión por parte de Ucrania de territorio en la región oriental del Donbás y fijar un límite al tamaño de su Ejército.
"Ambas partes coincidieron en que las consultas fueron altamente productivas. Las conversaciones mostraron avances significativos hacia la alineación de posiciones e identificación de próximos pasos claros", subrayó un comunicado conjunto de ucranianos y estadounidenses al acabar la cita en Suiza. De esta forma, Ucrania señala que cualquier acuerdo futuro "debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y garantizar una paz sostenible y justa", apuntando que el resultado es que sobre la mesa hay "un marco de paz actualizado y perfeccionado".
Estos cambios, que por el momento no han trascendido, se hacen a la vez que tanto ucranianos como europeos tratan de acercar posturas con la Administración estadounidense, tras reconocer que el acuerdo se diseñó sin contar con ellos y en plenas dudas sobre la autoría del mismo, después de que dos senadores estadounidenses se refirieran a la iniciativa como un proyecto mayormente ruso.
La diplomacia estadounidense ha recalcado en todo caso que su plan "se basa en las aportaciones de Rusia", al igual que recoge prioridades ucranianas, pero que la propuesta ha sido redactada por Estados Unidos.
El objetivo en todo caso es avanzar en una propuesta conjunta que implique también a los países europeos y consolide una salida "justa" y "sostenible" que pueda aceptar el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, después de que haya logrado conseguir que cualquier pacto sea ratificado por él y su homólogo estadounidense, Donald Trump.
En un mensaje grabado y emitido tras la jornada maratoniana en Suiza, el presidente ucraniano valoró el apoyo y consejos de socios internacionales en estos momentos y pidió garantizar pasos "eficaces" y "viables" para el fin de la guerra.
"Esperamos que el resultado proporcione los pasos correctos. La primera prioridad es una paz fiable, seguridad garantizada, respeto por nuestra gente y respeto por todos los que dieron su vida defendiendo a Ucrania de la agresión rusa", declaró Zelenski
Por su lado, después de quedar al margen de la primera propuesta de paz, los líderes de la UE han multiplicado los contactos con socios internacionales y con el propio Zelenski para encarrilar la negociación de paz. Pese a no criticar directamente los esfuerzos estadounidenses, más escorados a la posición del Kremlin, el bloque busca introducir cuestiones básicas en el plan toda vez defienden que el futuro de Ucrania afecta a la seguridad europea.
Te puede interesar
Marco Rubio, tras la reunión con la delegación ucraniana sobre plan de paz de Trump: "Hemos avanzado bastante"
Ginebra ha acogido este domingo un encuentro entre Europa, EE.UU. y Ucrania para tratar el plan de paz ofrecido por Trump. El secretario de Estado norteamericano ha asegurado que la reunión mantenida con representantes ucranianos ha sido "la más productiva hasta ahora".
Israel mata a un líder de Hezbolá en un bombardeo en el sur de Beirut
En el ataque han muerto al menos otras cuatro personas y 28 más han resultado heridas.
Israel mata a 21 personas y hiere a 83 en los ataques perpetrados en las últimas 24 horas en Gaza
El movimiento islamista palestino Hamás ha avisado de que el alto el fuego en Gaza corre serio peligro de resquebrajarse ante los ataques israelíes y ha enviado una delegación de alto nivel a El Cairo para discutir la situación con los mediadores internacionales.
Iberia y otras compañías cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras la alerta de EE. UU.
Han adoptado esta decisión después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que insta a "extremar la precaución" al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe.
La COP30 aprueba un documento final sin referencia a los combustibles fósiles
Asociaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción han criticado el acuerdo final de la última Cumbre del Clima de Brasil, al no abordar el fin de los combustibles fósiles o la deforestación.
Trump asegura que su polémico plan de paz no es la "última oferta" para Ucrania
"Nos gustaría alcanzar la paz. Debería haber sucedido hace tiempo. La guerra entre Rusia y Ucrania no debería haber sucedido. Si yo hubiera sido presidente nunca habría sucedido. Estamos intentando ponerle fin. De una manera o de otra tenemos que ponerle fin", se ha limitado a añadir.
La Policía brasileña detiene a Bolsonaro de manera preventiva
Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, ya se encontraba en prisión domiciliaria.
Comienza la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo, con destacadas ausencias
Trump, Jinpig, Milei, Putin y Sheinbaum son los principales ausentes de la reunión de dos días.
Putin cree que la propuesta de Trump para Ucrania podría sentar las "bases para un acuerdo de paz definitivo"
Dice que el plan propuesto necesita "un análisis exhaustivo de todos los detalles" y adelanta que Kiev "se opone" al texto.