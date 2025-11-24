GERRA UKRAINAN
Ukrainak urratsak eman ditu AEBk bultzatutako bake planean, akordio "justu" bat lortzeko, subiranotasuna galdu gabe

Zelenskik nazioarteko bazkideen babesa eskertu du eta gerraren amaierarako urrats "eraginkorrak" eta "bideragarriak" bermatzea eskatu du.
Volodimir Zelenski. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Ukrainak urratsak eman ditu azken orduetan Estatu Batuek aurkeztutako bake plana adosteko, Errusiak hasitako gerrarako irtenbide "justua" lortzeko borrokan ari den bitartean eta bere subiranotasuna arriskuan jartzen ez duen bitartean. Testuinguru horretan, europar kideek Europar Batasuna eta NATO inplikatzen dituzten alde guztiak foro banatan eztabaidatzea eskatu dute.

Genevan, Estatu Batuen eta Ukrainaren artean, Alemania, Frantzia eta Erresuma Batua bezalako ordezkari aliatu europarrekin egindako lehen negoziazio-txandaren ondoren, Kievek Washingtonekin bat egin eta ukrainarren eta europarren bizkar egindako eta Errusiari emandako kontzesioak jasotzen dituen plan baten alderdi kaltegarrienak mugatu nahi ditu, hala nola, Ukrainak Donbasen ekialdeko eskualdean lurraldea lagatzea eta bere armadaren tamainari muga bat ezartzea.

"Bi aldeak bat etorri ziren kontsultak oso emankorrak izan zirela esatean. Elkarrizketek aurrerapauso esanguratsuak erakutsi zituzten jarrerak lerrokatzeko eta hurrengo urrats argiak identifikatzeko bidean", azpimarratu zuten agintari ukrainar eta estatubatuarrek Suitzan egindako adierazpen bateratu batean. Hala, Ukrainak adierazi zuen etorkizuneko edozein akordiok "Ukrainaren subiranotasuna erabat errespetatu behar duela eta bake iraunkorra eta bidezkoa bermatu "behar duela, eta horren emaitza izan zela mahai gainean" bake esparru eguneratu eta hobetua "dagoela.

Aldaketa horiek oraindik ez dira jakinarazi, eta aldi berean, ukrainarrak eta europarrak AEBetako Administrazioarekin jarrerak hurbiltzen saiatzen ari dira, akordioa haiekin kontatu gabe diseinatu zela onartu ondoren, eta haren egiletzari buruzko zalantza guztiekin, AEBetako bi senatarik ekimena errusiar proiektutik abiatu zela aitortu ostean.

AEBko diplomaziak azpimarratu duenez, bere plana "Errusiaren ekarpenetan oinarritzen da", Ukrainako lehentasunak jasotzen dituen arren, proposamena AEBk idatzi du.

Helburua da, nolanahi ere, Europako herrialdeak ere inplikatuko dituen eta Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak onar dezakeen irtenbide "justu" eta "iraunkor" bat sendotuko duen proposamen bateratu batean aurrera egitea, edozein itun berak eta Donald Trump AEBko homologoak berrestea lortu ondoren.

Grabatutako mezu batean, Ukrainako presidenteak nazioarteko bazkideen babesa eta aholkuak baloratu zituen, eta gerraren amaierarako urrats "eraginkorrak" eta "bideragarriak" bermatzeko eskatu zuen.

"Emaitzak urrats zuzenak ematea espero dugu. Lehenengo lehentasuna bake fidagarria da, segurtasuna bermatua, errespetua gure jendearekiko eta errespetua Ukraina Errusiaren erasotik defendatzen hil zuten guztiekiko", adierazi zuen Zelenskik.

Bere aldetik, lehen bake-proposamenetik kanpo geratu ondoren, EBko liderrek harremanak ugaritu dituzte nazioarteko bazkideekin eta Zelenskirekin berarekin, bake-negoziazioa bideratzeko. Nahiz eta estatubatuarren ahaleginak zuzenean ez kritikatu, Kremlinen posizioari makurrago, blokeak oinarrizko gaiak sartu nahi ditu planean, Ukrainaren etorkizunak Europako segurtasunari eragiten diola defendatzen baitute.

 

