Ukrainak urratsak eman ditu AEBk bultzatutako bake planean, akordio "justu" bat lortzeko, subiranotasuna galdu gabe
Ukrainak urratsak eman ditu azken orduetan Estatu Batuek aurkeztutako bake plana adosteko, Errusiak hasitako gerrarako irtenbide "justua" lortzeko borrokan ari den bitartean eta bere subiranotasuna arriskuan jartzen ez duen bitartean. Testuinguru horretan, europar kideek Europar Batasuna eta NATO inplikatzen dituzten alde guztiak foro banatan eztabaidatzea eskatu dute.
Genevan, Estatu Batuen eta Ukrainaren artean, Alemania, Frantzia eta Erresuma Batua bezalako ordezkari aliatu europarrekin egindako lehen negoziazio-txandaren ondoren, Kievek Washingtonekin bat egin eta ukrainarren eta europarren bizkar egindako eta Errusiari emandako kontzesioak jasotzen dituen plan baten alderdi kaltegarrienak mugatu nahi ditu, hala nola, Ukrainak Donbasen ekialdeko eskualdean lurraldea lagatzea eta bere armadaren tamainari muga bat ezartzea.
"Bi aldeak bat etorri ziren kontsultak oso emankorrak izan zirela esatean. Elkarrizketek aurrerapauso esanguratsuak erakutsi zituzten jarrerak lerrokatzeko eta hurrengo urrats argiak identifikatzeko bidean", azpimarratu zuten agintari ukrainar eta estatubatuarrek Suitzan egindako adierazpen bateratu batean. Hala, Ukrainak adierazi zuen etorkizuneko edozein akordiok "Ukrainaren subiranotasuna erabat errespetatu behar duela eta bake iraunkorra eta bidezkoa bermatu "behar duela, eta horren emaitza izan zela mahai gainean" bake esparru eguneratu eta hobetua "dagoela.
Aldaketa horiek oraindik ez dira jakinarazi, eta aldi berean, ukrainarrak eta europarrak AEBetako Administrazioarekin jarrerak hurbiltzen saiatzen ari dira, akordioa haiekin kontatu gabe diseinatu zela onartu ondoren, eta haren egiletzari buruzko zalantza guztiekin, AEBetako bi senatarik ekimena errusiar proiektutik abiatu zela aitortu ostean.
AEBko diplomaziak azpimarratu duenez, bere plana "Errusiaren ekarpenetan oinarritzen da", Ukrainako lehentasunak jasotzen dituen arren, proposamena AEBk idatzi du.
Helburua da, nolanahi ere, Europako herrialdeak ere inplikatuko dituen eta Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak onar dezakeen irtenbide "justu" eta "iraunkor" bat sendotuko duen proposamen bateratu batean aurrera egitea, edozein itun berak eta Donald Trump AEBko homologoak berrestea lortu ondoren.
Grabatutako mezu batean, Ukrainako presidenteak nazioarteko bazkideen babesa eta aholkuak baloratu zituen, eta gerraren amaierarako urrats "eraginkorrak" eta "bideragarriak" bermatzeko eskatu zuen.
"Emaitzak urrats zuzenak ematea espero dugu. Lehenengo lehentasuna bake fidagarria da, segurtasuna bermatua, errespetua gure jendearekiko eta errespetua Ukraina Errusiaren erasotik defendatzen hil zuten guztiekiko", adierazi zuen Zelenskik.
Bere aldetik, lehen bake-proposamenetik kanpo geratu ondoren, EBko liderrek harremanak ugaritu dituzte nazioarteko bazkideekin eta Zelenskirekin berarekin, bake-negoziazioa bideratzeko. Nahiz eta estatubatuarren ahaleginak zuzenean ez kritikatu, Kremlinen posizioari makurrago, blokeak oinarrizko gaiak sartu nahi ditu planean, Ukrainaren etorkizunak Europako segurtasunari eragiten diola defendatzen baitute.
Zure interesekoa izan daiteke
Marco Rubio, Trumpen bake planaren inguruan Ukrainako ordezkaritzarekin bildu ostean: "Dezente aurreratu dugu"
Trumpek Ukrainarako aurkeztu duen bake plana aztertzen ari dira Genevan Europako segurtasun arduradunak Ukrainako eta AEBko ordezkariekin. AEBko Estatu idazkariak ziurtatu du Ukrainako ordezkariekin izandako bilera "orain arteko emankorrena" izan dela.
Hezbollahko buruzagietako bat hil du Israelek, Beirut hegoaldean
Gutxienez beste lau pertsona hil eta beste 28 zauritu dituzte eraso horretan.
21 palesinar hil eta 83 zauritu ditu Israelek azken 24 orduetan, Gazan
Hamas mugimendu islamista palestinarrak ohartarazi du Gazako su-etena hausteko arrisku handia dagoela azken orduetako erasoen ondorioz, eta goi-mailako ordezkaritza bat bidali du Kairora, nazioarteko bitartekariekin egoera aztertzeko.
Iberiak eta beste konpainia batzuek bertan behera utzi dituzte Venezuelarako hegaldiak AEBk alerta igorri ostean
AEBko Abiazio Administrazio Federalak (FAA) ohartarazi du "kontu handiz" zeharkatzeko Karibe itsasoaren hegoaldea eta Hego Amerikako herrialdea.
Trumpek ziurtatu du bere bake proposamen polemikoa ez dela Ukrainarentzat duen "azken eskaintza"
"Bakea lortzea nahiko genuke. Aspaldi izan behar zen. Errusia eta Ukrainaren arteko gerra ez litzateke gertatu behar. Ni orduan presidente izan banintz, ez litzateke horrelakorik jazoko. Amaiera eman nahian gabiltza, modu batera zein bestera", gaineratu du.
Erregai fosilei aipamenik egiten ez dien amaierako dokumentu bat onartu dute COP30 biltzarrean
Greenpeace eta Ekologistak Martxan elkarteek Brasilgo goi-bileran adostutako akordioa kritikatu dute, erregai fosilen eta deforestazioaren alboratzea bazter uzten dituelako.
Brasilgo Poliziak Bolsonaro atxilotu du
Presidente ohia, estatu-kolpe saiakeragatik kondenatua, etxean betetzen ari zen atzipenaldia.
Hasi da G20ko liderren goi-bilera Johannesburgen, hutsune handiekin
Trump, Xi Jinping, Milei, Putin eta Sheinbaum dira bi eguneko bileran egongo ez diren agintarietako batzuk.
Ukrainarako Trumpen proposamenak "behin betiko bake akordio baterako oinarriak" finka ditzakeela uste du Putinek
Proposatutako planak "xehetasun guztien azterketa sakona" behar duela esan du, eta Kiev testuaren "aurka" dagoela aurreratu du.