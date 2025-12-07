El incendio en una discoteca deja al menos 25 muertos en Arpora, India

El Pacífico Sur es una inmensidad inabarcable por donde pasan rutas marítimas, cables submarinos y todo tipo de comercio entre Asia y el continente americano. Por eso, las islas que salpican el Océano Pacífico son bases y puntos logísticos necesarios para quien quiera dominar esas rutas, también para el dominio militar. Estados Unidos y China se disputan los 14 países independientes que forman las islas del Pacífico. El único que supera el millón de habitantes es Papúa Nueva Guinea y el más pequeño, Niue, no llega a las 2.000 personas de población. 11 de esos 14 gobiernos se alinean con China. Solo tres siguen reconociendo la soberanía de Taiwán y, aunque algunos como Papúa Nueva Guinea mantienen acuerdos de seguridad con Estados Unidos, hay quienes han firmado tratados de defensa con China. Es el caso de las islas Salomón donde ha estado Mikel Reparaz, jefe de Internacional de ETB.