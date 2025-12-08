ELECCIONES EN ESCOCIA EN 2026
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Swinney retomará el camino hacia la independencia de Escocia si gana las elecciones con una mayoría suficiente

El actual ministro principal de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés ha vuelto a poner la independencia como eje de su campaña de cara a los comicios de mayo del año que viene.

John Ramsay Swinney es un político británico que actualmente es Ministro principal de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés desde 2024
John Swinney en un acto del SNP este lunes en el Centro de Ciencia de Glasgow. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Swinneyk Eskoziaren independentziarako bideari berrekingo dio, hauteskundeak gehiengo nahikoarekin irabaziz gero
author image

EITB

Última actualización

El ministro principal de Escocia, John Swinney, ha situado este lunes el avance hacia la independencia escocesa como eje central de su programa político a cinco meses de las elecciones autonómicas de mayo de 2026.

En un acto celebrado en el Centro de Ciencia de Glasgow y presentado como el primer gran evento de la campaña del Partido Nacional Escocés (SNP), el líder nacionalista ha asegurado que Escocia necesita "un nuevo comienzo" para gestionar sus recursos y definir su rumbo económico.

Swinney ha defendido que durante décadas la región ha contribuido de forma significativa a la economía del Reino Unido, pero ha sufrido las consecuencias de decisiones adoptadas en Londres. Por ello, cree que la independencia permitiría que la riqueza energética y fiscal del país "beneficie realmente" a la población escocesa, y ha acusado al Gobierno de Westminster de "sacrificar" al sector energético del norte.

El dirigente del SNP ha anunciado que "si ganamos las elecciones de mayo con una mayoría suficiente, daré los pasos necesarios para garantizar que Escocia pueda determinar su futuro -y hacerlo con claridad y con énfasis- porque los deseos democráticos de Escocia deben ser respetados".

Ha recordado que en 2011 una mayoría nacionalista permitió abrir el camino al referéndum de 2014 y ha subrayado que los argumentos democráticos para que Escocia decida su futuro son “indisputables”.

La vía para una nueva consulta sigue bloqueada desde que el Tribunal Supremo británico dictaminó en 2022 que el Parlamento escocés no puede convocar un referéndum sin autorización del parlamento británico.

Aun así, el SNP confía en que un resultado claro en mayo refuerce la presión política sobre Londres.

GLASGOW (United Kingdom), 08/12/2025.- Scotland's First Minister and Leader of the Scottish National Party, John Swinney, hosts an independence campaign event at the Glasgow Science Centre IMAX Theatre in Glasgow, Scotland, Britain, 08 December 2025. The First Minister will set out the argument for an independent Scotland. (Reino Unido) EFE/EPA/ROBERT PERRY
Escocia Referéndum en Escocia Europa Internacional

Te puede interesar

BUWAIDAH AL SHARQUIYAH (SIRIA), 08/12/2025.- Desde la caída de Bachar al Asad hace un año, la destruida aldea siria de Buwaidah al Sharqiyah ha recuperado a buena parte de los vecinos que huyeron durante la guerra civil, quienes ahora han preferido cambiar los campos de refugiados por tiendas de campaña en su propia tierra. Según datos de la ONU, unos dos millones de desplazados internos han regresado a sus zonas de origen en Siria tras el cambio en el poder y más de un millón de refugiados han retornado desde otros países, pese al proceso de reconstrucción aún pendiente y a la escasez de servicios básicos. EFE/Edgar Gutiérrez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

A un año de la caída de Bashar Al-Assad, persisten los problemas y la incertidumbre en Siria

En el aniversario de la caída del dictador sirio, el país de Oriente Medio se encuentra en una encrucijada crucial. Se han logrado avances, pero al mismo tiempo muchos sirios siguen pasando apuros. El presidente sirio, Ahmed al-Shara, ha prometido que todo el país será reconstruido y ha pedido a la ciudadanía que aúne esfuerzos para ayudar a consolidar la estabilidad.
zelenski ukrainako presidentea efe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los negociadores ucranianos informan hoy a Zelenski del borrador acordado con EE. UU. en la última ronda de contactos

El presidente de Ucrania estará este lunes en Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y tiene previsto viajar después a Bruselas para proseguir sus reuniones con sus principales aliados europeos. Uno de los principales puntos de discordia entre ucranianos y rusos es la exigencia del Kremlin de que Kiev le entregue el territorio que aún controla en su región del Donbás.
Cargar más