Swinney retomará el camino hacia la independencia de Escocia si gana las elecciones con una mayoría suficiente

El ministro principal de Escocia, John Swinney, ha situado este lunes el avance hacia la independencia escocesa como eje central de su programa político a cinco meses de las elecciones autonómicas de mayo de 2026.



En un acto celebrado en el Centro de Ciencia de Glasgow y presentado como el primer gran evento de la campaña del Partido Nacional Escocés (SNP), el líder nacionalista ha asegurado que Escocia necesita "un nuevo comienzo" para gestionar sus recursos y definir su rumbo económico.



Swinney ha defendido que durante décadas la región ha contribuido de forma significativa a la economía del Reino Unido, pero ha sufrido las consecuencias de decisiones adoptadas en Londres. Por ello, cree que la independencia permitiría que la riqueza energética y fiscal del país "beneficie realmente" a la población escocesa, y ha acusado al Gobierno de Westminster de "sacrificar" al sector energético del norte.



El dirigente del SNP ha anunciado que "si ganamos las elecciones de mayo con una mayoría suficiente, daré los pasos necesarios para garantizar que Escocia pueda determinar su futuro -y hacerlo con claridad y con énfasis- porque los deseos democráticos de Escocia deben ser respetados".



Ha recordado que en 2011 una mayoría nacionalista permitió abrir el camino al referéndum de 2014 y ha subrayado que los argumentos democráticos para que Escocia decida su futuro son “indisputables”.



La vía para una nueva consulta sigue bloqueada desde que el Tribunal Supremo británico dictaminó en 2022 que el Parlamento escocés no puede convocar un referéndum sin autorización del parlamento británico.



Aun así, el SNP confía en que un resultado claro en mayo refuerce la presión política sobre Londres.