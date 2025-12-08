Swinneyk Eskoziaren independentziarako bideari berrekingo dio, hauteskundeak gehiengo nahikoarekin irabaziz gero
Eskoziako egungo ministro nagusi eta Eskoziar Alderdi Nazionalistako buru denak, independentzia ardatz hasita ekin dio datorren urteko hauteskundeetarako kanpainari. Maiatzean izango dira bozak.
2026ko maiatzeko Eskoziako hauteskundeetarako bost hilabete falta diren honetan, John Swinney Eskoziako ministro nagusiak iragarri du Eskoziaren independentzia lortzeko aurrerapausoak ematea izango dela bere programa politikoaren ardatz nagusia.
Glasgoweko Zientzia Zentroan egin du abenduaren 8 honetan, Eskoziako Alderdi Nazionalistak (SNP) kanpainako lehen ekitaldi handia, eta bertan, buruzagi nazionalistak ziurtatu du Eskoziak "hasiera berri bat" behar duela bere baliabideak kudeatzeko eta bere norabide ekonomikoa zehazteko.
Swinneyk defendatu duenez, hainbat hamarkadatan Eskoziak ekarpen handia egin dio Erresuma Batuko ekonomiari, baina Londresen hartutako erabakien ondorio txarrak jasan ditu. Horregatik, independentzia lortuz gero, herrialdeak dituen aberastasun energetiko eta fiskalak eskoziarren mesedetean erabili ahal izango liratekeela defendatu du. Izan ere, egungo politikekin iparraldeko energia sektorea "sakrifikatzea" leporatu dio Westminsterreko Gobernuari.
SNPko buruzagiak iragarri duenez, "maiatzeko hauteskundeak gehiengo nahikoarekin irabazten baditugu, beharrezko pausoak emango ditut Eskoziak bere etorkizuna argi eta garbi zehaztu dezan, Eskoziaren nahi demokratikoak errespetatu egin behar direlako".
2011n gehiengo nazionalista batek 2014ko erreferendumari bide ematea ahalbidetu zuela gogorarazi du -ezezkoak irabazi bazuen ere-, eta Eskoziak bere etorkizuna erabakitzeko argudio demokratikoak "eztabaidaezinak" direla azpimarratu du.
Une honetan, beste kontsulta bat egiteko bideak blokeatuta jarraitzen du, Erresuma Batuko Auzitegi Gorenak 2022an ebatzi baitzuen Eskoziako Parlamentuak ezin duela erreferendumik deitu parlamentu britainiarraren baimenik gabe.
Hala ere, maiatzean emaitza sendo bat izanez gero, Londresen gaineko presio politikoa indartzea espero du SNPk.
