Un terremoto de magnitud 7,6 sacude el norte de Japón y activa una alerta por tsunami
Un terremoto de magnitud 7,6 ha sacudido este lunes el norte de Japón, provocando varios heridos, y ha llevado a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a declarar una alerta por tsunami de hasta 3 metros, urgiendo a evacuar a más de 23 000 personas.
El temblor se ha producido a las 23:15 hora local (14:15 GMT) frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo con las autoridades meteorológicas.
El seísmo ha alcanzado en la ciudad de Hachinohe el nivel 6 superior en la estaca sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.
Según informó la cadena pública NHK sin ofrecer detalles, varias personas han resultado heridas en un hotel de Hachinohe.
El terremoto se ha notado en buena parte del territorio, desde el norte al centro y este del país, incluida Tokio, donde ha alcanzado el nivel 2 en la escala sísmica nacional.
Alerta por tsunami
La JMA ha activado una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago.
La agencia meteorológica ha constatado la llegada de la primera ola de tsunami, de unos 40 centímetros, en el puerto de Mutsu-Ogawara, en Aomori, a las 23:43 hora local (14:43 GMT), y otra similar en el puerto de Urakawa, Hokkaido, siete minutos después.
También se ha activado la alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para las costas del sur de Hokkaido, y una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio, donde las autoridades instaron a alejarse de la costa.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha formado un equipo especial para hacer seguimiento de la situación y ha solicitado a las entidades pertinentes "ofrecer inmediatamente información adecuada para el pueblo y adoptar medidas para prevenir los daños".
La empresa Tohoku Electric Power, operadora de las dos centrales nucleares que se encuentran en la zona donde golpeó más fuerte el terremoto, Higashidori y Onagawa, se encuentran revisando la situación en las plantas, donde por el momento no se ha informado de anomalías, ha indicao el portavoz gubernamental, Minoru Kihara.
