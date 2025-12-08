ASIA

7,6 graduko lurrikara batek Japoniako iparraldea astindu du eta tsunami alerta ezarri dute

Agintariek 23.000 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte hiru metrorainoko olatu arriskuagatik. Tohoku Electric Power enpresa, lurrikararen inguruan dauden bi zentral nuklearren operadorea, lantegietako egoera aztertzen ari da.

Lurrikararen epizentroa geolokalizatzen duen mapa. 

EITB

Azken eguneratzea

 

7,6 graduko lurrikara batek Japoniako iparraldea astindu du astelehen honetan, hainbat zauritu eraginez, eta Japoniako Meteorologia Agentziak (JMA) alerta ezarri du 3 metrorainoko tsunami arriskuagatik. Alerta hori dela eta, 23.000 pertsona ebakuatu dituzte, badaezpada ere.

Japonian 23:15 zirenean (14:15 GMT) izan da lur mugimendua, Aomori prefekturako kostaldearen aurrean, artxipelagoaren ipar-ekialdean, 50 kilometroko sakoneran kokatu delarik epizentroa, agintari meteorologikoen arabera.

7 maila ditu lurrikarak neurtzeko eskala japoniarrak eta 6. maila gorenekoa izan da berau Hachinohe hirian eta 6. maila baxukoa Oirase eta Hashikami herrietan.

NHK kate publikoak xehetasunik eman gabe jakinarazi duenez, hainbat pertsona zauritu dira Hachinoheko hotel batean.

Lurrikara lurraldearen zati handi batean nabaritu da, herrialdearen iparraldetik erdialdera eta ekialdera, Tokion barne, non mugimendua 2. mailara iritsi den eskala sismiko nazionalean.

Tsunami alerta

JMAk tsunami alerta bat aktibatu du, 3 metrorainokoa, Aomori prefekturarako, Iwaterako eta Hokkaido uharteko hegoaldeko puntarako.

Meteorologia agentziak lehen tsunami olatua iritsi dela egiaztatu du, 40 zentimetrokoa, Mutsu-Ogawarako portuan, Aomorin, 23:43an (14:43 GMT), eta antzeko beste bat Urakawako portuan, Hokkaidon, zazpi minutu geroago.

Miyagi eta Fukushimako prefekturentzat eta Hokkaido hegoaldeko kostaldeentzat ere tsunami alerta ezarri dute, baina kasu honetan metro batera artekoa, eta Ozeano Bareko kostalde osoan mareak izan ditzakeen aldaketengatik alerta txikiagoa ezarri dute.

Sanae Takaichi Japoniako lehen ministroak talde berezi bat osatu du egoeraren jarraipena egiteko, eta erakundeei "herritarrentzatko informazio egokia berehala emateko eta kalteak prebenitzeko neurriak hartzeko" eskatu die.

Tohoku Electric Power enpresa, Higashidori eta Onagawa zentral nuklearren operadorea, instalazioetako egoera aztertzen ari da, Minoru Kihara Gobernuko bozeramaileak adierazi duenez.

