La Asamblea Nacional francesa aprueba el presupuesto de la Seguridad Social

El primer ministro Sebastien Lecornu aprueba el primer exámen, aunque ahora se tendrá que votar en el Senado. Sin embargo, allana el camino para que se adopten las cuentas de 2026.

Paris (France), 16/10/2025.- French Prime Minister Sebastien Lecornu arrives at the French National Assembly prior to a no-confidence vote against his government in Paris, France, 16 October 2025. (Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
Lecornu Asanblea Nazionalean. Argazkia: EFE.
Euskaraz irakurri: Frantziako Asanblea Nazionalak Gizarte Segurantzako aurrekontua onartu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los diputados de la Asamblea Nacional francesa han aprobado en segunda lectura el proyecto de ley de finanzas de la Seguridad Social (PLFSS), dando así un respiro al primer ministro Sebastién Lecornu. La jornada ha sido incierta en la cámara francesa y, finalmente, la votación se ha decantado por 247 a favor y 234 en contra. En esta ocasión, Lecornu ha recibido el apoyo de los socialistas y la abstención de los ecologistas, ya que el proyecto contiene su principal reclamación: la suspensión de la reforma de pensiones.

