La Asamblea Nacional francesa aprueba el presupuesto de la Seguridad Social
El primer ministro Sebastien Lecornu aprueba el primer exámen, aunque ahora se tendrá que votar en el Senado. Sin embargo, allana el camino para que se adopten las cuentas de 2026.
Los diputados de la Asamblea Nacional francesa han aprobado en segunda lectura el proyecto de ley de finanzas de la Seguridad Social (PLFSS), dando así un respiro al primer ministro Sebastién Lecornu. La jornada ha sido incierta en la cámara francesa y, finalmente, la votación se ha decantado por 247 a favor y 234 en contra. En esta ocasión, Lecornu ha recibido el apoyo de los socialistas y la abstención de los ecologistas, ya que el proyecto contiene su principal reclamación: la suspensión de la reforma de pensiones.
Trabajando para ampliar la información
Te puede interesar
Trump sobre los líderes europeos: “creo que son débiles, no saben qué hacer”
El presidente de Estados Unidos ha dado una entrevista al medio especializado 'Político' en el que ha hablado con franqueza. Sobre la guerra en Ucrania opina que Zelenski “va a tener que espabilar”.
Cancelan la rueda de prensa con María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo y persisten las dudas sobre su asistencia
La opositora política, que vive en paradero desconocido en su país, ha asegurado al Instituto Nobel de Noruega que viajará a la capital noruega. De ser así, sería la primera aparición pública de Machado desde agosto de 2024. El jefe del Comité Nobel de la Paz ha calificado el viaje de "peligroso" por las posibles represalias del Gobierno de Nicolás Maduro.
Descubren en Bolivia el mayor yacimiento de huellas de dinosaurios
Un equipo de paleontólogos ha identificado en el yacimiento de Carreras Pampa, en el Parque Nacional Torotoro, más de 16.000 huellas de dinosaurios que caminaron, corrieron e incluso nadaron por lo que hace millones de años fue una costa. El descubrimiento lo convierte en el yacimiento de huellas de dinosaurios más extenso del mundo.
Zelenski insiste en que no cederá territorio y prepara una nueva revisión del plan de paz
El mandatario ucraniano afirma que no tiene ningún derecho ni legal ni moral, de ceder terreno a Rusia. Zelenski ha explicado asimismo que de los 28 puntos iniciales en los que consistía el plan inicial presentado por la administración del presidente Donald Trump se han eliminado -en las reuniones que han celebrado emisarios de Kiev y Washington en Ginebra, Abu Dabi y Miami- los ocho que resultaban del todo inaceptables para Kiev.
Japón levanta la alerta de tsunami y advierte de un posible nuevo terremoto
Las autoridades de Japón han levantado la alerta de tsunami emitida tras el potente terremoto de magnitud 7,5 de este lunes. Sin embargo, las autoridades niponas han activado una alerta especial ante la posibilidad de que un terremoto de magnitud inusual se produzca en la zona en los próximos días.
Zelenski y los líderes del E3 terminan su reunión en Londres con pocos avances en un "momento crítico"
El presidente de Ucrania constata "pequeños pasos hacia la paz" y espera devolver pronto a EEUU una versión revisada del plan de Trump. Tras la reunión, el presidente de Ucrania ha volado a Bruselas, donde celebrará una reunión con Von der Leyen, Costa y Rutte.
Paramount lanza una opa hostil de 108 400 millones por Warner Bros tras perder con Netflix
El viernes se hizo público que Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery por 82 700 millones de dólares, y este lunes Paramount Skydance ha lanzado una OPA hostil que supera la oferta, por lo que habrá que ver cómo se resuelve finalmente la operación.
Un terremoto de magnitud 7,6 sacude el norte de Japón y activa una alerta por tsunami
Las autoridades han evacuado a más de 23 000 personas por el peligro de olas de hasta tres metros. La empresa Tohoku Electric Power, operadora de las dos centrales nucleares que se encuentran en la zona del terremoto, se encuentran revisando la situación en las plantas.
Miles de personas celebran en Siria el primer aniversario de la caída del dictador Bashar Al Asad
Decenas de miles de personas han salido hoy a las calles de Damasco ha celebrar el primer aniversario del día de la liberación, el día que puso fin a los 54 años de dictadura de la familia Al Asad, y a 13 años de guerra civil en Siria.