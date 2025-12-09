La Asamblea Nacional francesa aprueba el presupuesto de la Seguridad Social

Los diputados de la Asamblea Nacional francesa han aprobado en segunda lectura el proyecto de ley de finanzas de la Seguridad Social (PLFSS), dando así un respiro al primer ministro Sebastién Lecornu. La jornada ha sido incierta en la cámara francesa y, finalmente, la votación se ha decantado por 247 a favor y 234 en contra. En esta ocasión, Lecornu ha recibido el apoyo de los socialistas y la abstención de los ecologistas, ya que el proyecto contiene su principal reclamación: la suspensión de la reforma de pensiones.

Trabajando para ampliar la información