Frantziako Asanblea Nazionalak Gizarte Segurantzako aurrekontua onartu du

Sebastien Lecornuk lehen azterketa gainditu du, nahiz eta orain Senatuan bozkatu beharko den.
Paris (France), 16/10/2025.- French Prime Minister Sebastien Lecornu arrives at the French National Assembly prior to a no-confidence vote against his government in Paris, France, 16 October 2025. (Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
Lecornu Asanblea Nazionalean. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Oslo (Norway), 08/12/2025.- Security measures in front of the Grand Hotel in Oslo, Norway, 08 December 2025, in connection with the Nobel Peace Prize. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado is expected to arrive in Norway to receive the Nobel Peace Prize, according to a Norwegian official. The Nobel Prize ceremonies for 2025 are scheduled to take place on 10 December 2025, in both Stockholm and Oslo, as the central event of the Nobel Week 2025 running from 06 to 12 December. (Noruega, Estocolmo) EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT
Bertan behera utzi dute Maria Corina Machadok Osloko Nobel Institutuan eman beharreko prentsaurrekoa, eta zalantzak daude oraindik saria jasotzeko izango egongo ote den

Venezuelako oposizioburuak Norvegiako hiriburura joan egingo dela ziurtatu dio Nobel Institutuari. Hala izango balitz, Machadok 2024ko abuztua ezkero lehenengoz agertuko litzateke jendaurrean. Bakearen Nobel Batzordearen buruak bidaia "arriskutsua" dela esan du, Nicolas Maduroren Gobernuak Machadoren aurka har ditzakeen errepresaliak direla eta.

