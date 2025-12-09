El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a la Unión Europea (UE) de ser un grupo de países "en decadencia" liderados por personas "débiles", durante una entrevista en el medio de comunicación Político que se ha publicado este martes. "Creo que son débiles. Pero también creo que quieren ser tan políticamente correctos que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer", ha declarado Trump en relación a los líderes europeos.



En cuanto a la guerra de Ucrania, el mandatario estadounidense achacó a los dirigentes europeos que "hablan pero no producen" y mientras tanto "la guerra sigue y sigue". En opinión del presidente estadounidense, "no están haciendo un buen trabajo. Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos aspectos". "No saben qué hacer", ha agregado.

Trump también ha cargado contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y asegura que "va a tener que espabilarse y empezar a aceptar las cosas". El mandatario estadounidense se ha mostrado molesto con el ucraniano porque, según él, “no se ha leído el último borrador de la propuesta” para poner fin a la guerra.



Zelenski se reunió este lunes en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania y aseguró que los socios europeos mantienen "una postura común" de cara a encontrar una solución a la guerra. El presidente ucraniano insistió en que no cederá territorio de Ucrania a Rusia y que espera presentar este mismo martes un nuevo plan de paz revisado según la posición de Kiev a los negociadores estadounidenses.

En la entrevista a Politico, Trump ha insistido en su deseo de que Ucrania celebre elecciones cuanto antes, ya que no se celebran desde el año 2019. "Creo que es un momento importante para celebrar elecciones. Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción. Quizá Zelenski ganaría. No sé", ha dicho al respecto.