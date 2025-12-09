Estados Unidos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump sobre los líderes europeos: “creo que son débiles, no saben qué hacer”

El presidente de Estados Unidos ha dado una entrevista al medio especializado 'Político' en el que ha hablado con franqueza. Sobre la guerra en Ucrania opina que Zelenski “va a tener que espabilar”.
Donald-Trump-efe
Donald Trump en una imagen de archivo. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Donald Trumpen ustez, Europako buruzagiak ahulak dira eta ez dakite zer egin
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a la Unión Europea (UE) de ser un grupo de países "en decadencia" liderados por personas "débiles", durante una entrevista en el medio de comunicación Político que se ha publicado este martes. "Creo que son débiles. Pero también creo que quieren ser tan políticamente correctos que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer", ha declarado Trump en relación a los líderes europeos.

En cuanto a la guerra de Ucrania, el mandatario estadounidense achacó a los dirigentes europeos que "hablan pero no producen" y mientras tanto "la guerra sigue y sigue". En opinión del presidente estadounidense, "no están haciendo un buen trabajo. Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos aspectos". "No saben qué hacer", ha agregado.

Trump también ha cargado contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y asegura que "va a tener que espabilarse y empezar a aceptar las cosas". El mandatario estadounidense se ha mostrado molesto con el ucraniano porque, según él, “no se ha leído el último borrador de la propuesta” para poner fin a la guerra.

Zelenski se reunió este lunes en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania y aseguró que los socios europeos mantienen "una postura común" de cara a encontrar una solución a la guerra. El presidente ucraniano insistió en que no cederá territorio de Ucrania a Rusia y que espera presentar este mismo martes un nuevo plan de paz revisado según la posición de Kiev a los negociadores estadounidenses.

En la entrevista a Politico, Trump ha insistido en su deseo de que Ucrania celebre elecciones cuanto antes, ya que no se celebran desde el año 2019. "Creo que es un momento importante para celebrar elecciones. Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción. Quizá Zelenski ganaría. No sé", ha dicho al respecto.

Donald Trump Unión Europea Volodimir Zelenski Guerra en Ucrania Internacional

Te puede interesar

Oslo (Norway), 08/12/2025.- Security measures in front of the Grand Hotel in Oslo, Norway, 08 December 2025, in connection with the Nobel Peace Prize. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado is expected to arrive in Norway to receive the Nobel Peace Prize, according to a Norwegian official. The Nobel Prize ceremonies for 2025 are scheduled to take place on 10 December 2025, in both Stockholm and Oslo, as the central event of the Nobel Week 2025 running from 06 to 12 December. (Noruega, Estocolmo) EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cancelan la rueda de prensa con María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo y persisten las dudas sobre su asistencia

La opositora política, que vive en paradero desconocido en su país, ha asegurado al Instituto Nobel de Noruega que viajará a la capital noruega. De ser así, sería la primera aparición pública de Machado desde agosto de 2024. El jefe del Comité Nobel de la Paz ha calificado el viaje de "peligroso" por las posibles represalias del Gobierno de Nicolás Maduro.

LONDON (United Kingdom), 08/12/2025.- Ukraine's President Volodymyr Zelensky makes remarks as he meets to discuss negotiations in the ongoing peace talks aimed at ending Russia’s war in Ukraine, at 10 Downing Street, London, Britain, 08 December 2025. The President of Ukraine is visiting Downing Street to meet the leaders of the UK, France, and Germany to discuss ongoing peace negotiations aimed at ending the Russia-Ukraine conflict. (Francia, Alemania, Ucrania, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN / POOL
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zelenski insiste en que no cederá territorio y prepara una nueva revisión del plan de paz

El mandatario ucraniano afirma que no tiene ningún derecho ni legal ni moral, de ceder terreno a Rusia. Zelenski ha explicado asimismo que de los 28 puntos iniciales en los que consistía el plan inicial presentado por la administración del presidente Donald Trump se han eliminado -en las reuniones que han celebrado emisarios de Kiev y Washington en Ginebra, Abu Dabi y Miami- los ocho que resultaban del todo inaceptables para Kiev.
Cargar más