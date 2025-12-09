Ameriketako Estatu Batuak
Donald Trump, Europako agintariei buruz: "Ahulak direla uste dut, ez dakite zer egin"

AEBko presidenteak elkarrizketa egin dio Politico hedabide espezializatuari, eta aho-bizarrik gabe hitz egin du. Ukrainako gerrari buruz, Zelenskik "esnatu" egin beharko duela uste du.

Donald-Trump-efe
Donald Trump artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak Europar Batasuna (EB) pertsona "ahulek" gidatutako "gainbeheran" dauden herrialdeen taldea dela esan du, Politico hedabide espezializatuan eman duen elkarrizketa batean. "Ahulak direla uste dut. Baina politikoki hain zuzenak izan nahi dute, ez baitakite zer egin. Europak ez daki zer egin", adierazi du Trumpek Europako buruzagien inguruan.

Ukrainako gerrari dagokionez, AEBko agintariaren esanetan, Europako liderrek "hitz egiten dute baina ez dute ezer egiten", eta bitartean "gerrak jarraitu egiten du". AEBetako presidentearen iritziz, "Europa ez da lan ona egiten ari alderdi askotan". "Ez dakite zer egin", gaineratu du.

Bestalde, Trumpek Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearen aurka ere egin du. "Esnatu eta gauzak onartzen hasi" beharko duela esan du. Agintari estatubatuarra haserre agertu da ukrainarrarekin; bere ustez, "ez du irakurri" gerrari amaiera emateko egindako azken proposamena.

Zelenski Erresuma Batuko, Frantziako eta Alemaniako buruzagiekin bildu zen astelehen honetan Londresen, eta Europako kideek gerrari irtenbidea aurkitzeko "jarrera bateratua" dutela adierazi zuen. Ukrainako presidenteak azpimarratu zuen Ukrainak ez diola Errusiari lurralderik emango. Astearte honetan bertan bake plan berri bat aurkeztea espero du.

Politico hedabideari eskainitako elkarrizketan, Trumpek berretsi du Ukrainak hauteskundeak lehenbailehen egitea nahi duela. "Uste dut hauteskundeak egiteko une garrantzitsua dela. Hauteskundeak ez egiteko gerra erabiltzen ari dira, baina uste dut Ukrainako herriak aukera hori izan beharko lukeela. Agian Zelenskik irabaziko luke. Ez dakit", esan du.

