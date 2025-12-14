AUSTRALIA
Un ataque en una fiesta judía en una playa de Australia deja al menos 12 muertos, entre ellos uno de los autores de los disparos

Al menos una decena de muertos en un ataque durante una fiesta judía en una playa de Australia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gutxienez hamar bat pertsona hil dira Australiako hondartza batean, juduen festa batean izandako erasoan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Además, cerca de una treintena de personas han resultado heridas tras un ataque a tiros efectuado por al menos dos asaltantes, uno de ellos muerto durante la respuesta policial, en una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá, en la playa de Bondi.

Australia Delitos Internacional

