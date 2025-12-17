Un ciberataque al Ministerio del Interior de Francia extrajo decenas de archivos confidenciales de antecedentes penales y de personas buscadas, entre otros, ha informado este miércoles su máximo responsable, Laurent Núñez.

"Fuimos objeto de una intrusión maliciosa hace unos días" en el Ministerio del Interior, ha manifestado Núñez a la emisora Franceinfo, y ha señalado que se está llevando a cabo una investigación judicial para encontrar rápidamente al autor del ciberataque, que afectó a los servidores de correo electrónico de su departamento. "Este es un acto grave", ha subrayado.

El ministro ha precisado que entre los archivos a los que accedieron se encontraban el Sistema de Tratamiento de Antecedentes Penales (TAJ) y el Archivo de Personas Buscadas (FPR). "Archivos que son importantes para nosotros", ha añadido.

"Aún desconocemos el alcance total de la filtración, desconocemos qué se extrajo: hasta la fecha, se han eliminado varias decenas de archivos del sistema, estamos hablando de millones de datos", ha dicho.

El ciberataque fue denunciado ante la Fiscalía de París, que abrió una investigación por "actividad sospechosa dirigida a servidores de correo electrónico".