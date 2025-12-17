Frantziako Barne Ministerioaren aurkako zibererasoa egin eta dozenaka artxibo konfidentzial lortu dituzte
Laurent Nuñez Barne ministroak adierazi duenez, aurrekari penalen (TAJ) eta pertsona bilatuen (FPR) fitxategietara sartu dira hackerrak. Pariseko Fiskaltzak ikerketa abiatu du gertaturikoa argitzeko.
Frantziako Barne Ministerioak zibererasoa jasan duela jakinarazi du Laurent Nuñez Barne ministroak. Hacker edo pirata informatikoek, besteak beste, pertsona bilatuen eta aurrekari penalen inguruko informazio konfidentziala eskuratu dute.
Erasoa duela egun batzuk gertatu zela azaldu du Nuñezek, Franceinfo irratian egin dioten elkarrizketan. "Ekintza larria" dela nabarmendu ostean, egile edo egileak bilatzeko ikerketa judiziala abian dagoela gaineratu du.
Barne ministroak zehaztu duenez, mezularitza zerbitzarien bitartez sartu dira Barne Ministerioko datu basean eta aurrekari penalen tratamendurako sistemako (TAJ) eta pertsona bilatuen FPR fitxategiko artxibo konfidentzialak lortu dituzte.
Oraindik filtrazioaren eragina aztertzen ari dira: "milioika datuz ari gara". Dena den, sistematik dozenaka artxibo ezabatu dituztela adierazi du.
Zibererasoa Pariseko Fiskaltzaren aurrean salatu dute, "posta elektronikoko zerbitzariei zuzendutako jarduera susmagarriagatik".
