La publicación de todos los archivos desclasificados de las investigaciones sobre el pederasta Jeffrey Epstein —imputado por pederastia y fallecido por suicidio en la cárcel en 2019— que el Gobierno de Estados Unidos está obligado a realizar para el viernes posiblemente no incluya toda la documentación de una tacada debido a su gran volumen, a la necesidad de proteger la privacidad de las víctimas y también a pesquisas y otros procedimientos en curso.

El pasado mes de noviembre, el Congreso y el Senado de Estados Unidos aprobaron un proyecto de ley que obliga a publicar los documentos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein.

Se sabe que el presidente Donald Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos del caso y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del legislativo, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo cortar relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y prostitución de menores.

El caso es que la ley obliga a que esta enorme cantidad de material, más de 300 gigas de imágenes, documentos de texto o videos, sea presentado de una manera "consultable y descargable" en internet, lo que obliga a la creación de una enorme base de datos pública.