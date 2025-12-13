ESCÁNDALO
Los demócratas publican nuevas fotos de Epstein junto a Trump y otras figuras públicas como Clinton o Woody Allen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que las fotografías relacionadas con la investigación sobre Jeffrey Epstein en las que él aparece "no son gran cosa".
USA7134. WASHINGTON (DC, EEUU), 12/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (i), hablando con una mujer junto a Jeffrey Epstein. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este viernes nuevas fotos relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein en las que aparece Trump rodeado de mujeres así como una de unos preservativos con un dibujo de su cara en el envoltorio. EFE/Oversight Dems /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
Foto: Orain.eus
Euskaraz irakurri: Demokratek Epsteinen argazki berriak argitaratu dituzte Trumpekin eta Clinton edo Woody Allenekin batera

Última actualización

Los demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han publicado un nuevo lote de imágenes sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein en las que aparece junto al actual presidente estadounidense, Donald Trump, y otras figuras públicas como el expresidente Bill Clinton o el cineasta Woody Allen.

"Estas inquietantes imágenes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. Es hora de acabar con este encubrimiento de la Casa Blanca", han señalado en redes sociales, instando a la Administración Trump a publicar todos los archivos relativos a la trama.

En una de las fotografías, publicadas en la red social X a través de la plataforma de almacenamiento Dropbox, aparece un joven Trump rodeado de seis mujeres con la cara censurada, mientras que en otra se encuentra junto a Epstein y otras personalidades públicas durante lo que parece ser un evento.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que las fotografías relacionadas con la investigación sobre Jeffrey Epstein en las que él aparece "no son gran cosa".

Al ser consultado por periodistas en el Despacho Oval, el mandatario minimizó las fotos difundidas con insistencia por los demócratas de la Cámara de Representantes, agregando que "hay cientos de personas que tienen fotos con él", y reiteró que no sabía nada sobre las actividades del pederasta, fallecido en 2019. "Todo el mundo en Palm Beach", lugar donde Trump tiene su residencia de Mar-a-Lago, "conocía a este hombre", añadió.

Donald Trump

