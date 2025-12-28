El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes para tratar el reconocimiento israelí de Somalilandia
El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará mañana, lunes, una sesión de carácter urgente para abordar la decisión de Israel de reconocer la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia, que ha provocado la condena de la comunidad internacional.
El representante israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha asegurado que durante la reunión no "rehuirá de las discusiones políticas", alegando que "Israel seguirá actuando con responsabilidad y discreción para fortalecer la cooperación con los socios que contribuyen a la estabilidad regional".
Cabe mencionar que en menos de una semana, el 1 de enero de 2026, Somalia asumirá la Presidencia rotatoria de un mes de este organismo. En este contexto, el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, ha afeado "la agresión ilegal" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y ha añadido que la decisión "contraviene el Derecho Internacional".
Durante la jornada, el mandatario somalí ha abordado la situación con varios homólogos de la región, como el presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelleh; el de Kenia, William Ruto; el de Uganda, Yoweri Museveni; o la de Tanzania, Samia Suluhu. También ha mantenido una llamada telefónica con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani.
En las últimas horas, se han producido nuevas reacciones y la mayoría de los países han rechazado el reconocimiento y han mostrado su apoyo a Somalia. Una veintena de países de Oriente Próximo y África —como Jordania, Irán, Irak, Libia, Nigeria o Turquía— han mostrado su "rechazo inequívoco" a dicho reconocimiento, "dadas las graves repercusiones de esta medida sin precedentes para la paz y la seguridad" en la zona. En la misma línea, la Unión Europea ha hecho hincapié en el "respeto" por la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia, de conformidad con su Constitución", así como la Unión Africana y Naciones Unidas.
Taiwán ha sido la excepción, ya que ha celebrado la decisión adoptada por Israel. Según ha asegurado en un comunicado Ministerio de Exteriores taiwanés, "Taiwán, Israel y Somalilandia son socios democráticos que comparten los mismos valores de libertad y Estado de derecho".
Somalilandia dice que no recibirá palestinos expulsados de Gaza
Por su parte, el Gobierno de Somalilandia ha manifestado que el reconocimiento de Israel een modo alguno está condicionado a un plan extraoficial para recibir palestinos expulsados de Gaza, como denunció abiertamente Hamás. En una entrevista al canal isrealí KAN, el ministro de Exteriores de Somalilandia, Abdirahman Dahir, ha indicado que "jamás se ha negociado ni albergar y ni transferir gente desde Gaza y cualquier otra declaración al respecto es falsa y llama al engaño".
