Israel reconoce a Somalilandia como Estado y provoca una amplia condena internacional

Israel ha reconocido oficialmente este viernes a Somalilandia, la región separatista de Somalia, como un "Estado independiente y soberano", según un comunicado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. De este modo, Israel se ha convertido en el primer estado miembro de la ONU en realizar este reconocimiento. Somalilandia, que declaró su separación de Somalia en 1991, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

El reconocimiento ha provocado una amplia condena internacional, especialmente de África, el mundo árabe y China.



"Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump", ha manifestado la oficina de Netanyahu en el texto, en el que añade que el primer ministro había conversado con el presidente de este país del Cuerno de África y que Israel planea de inmediato ampliar "la cooperación en los ámbitos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía". Los Acuerdos de Abraham son pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, por mediación de EE.UU. bajo la primera presidencia de Donald Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.



Por su parte, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, ha declarado en X que este acuerdo "de reconocimiento mutuo" es el fruto de "un diálogo amplio y continuo" durante el último año.



Saar se reunió por primera vez con representantes del presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, en marzo pasado, y desde entonces se han producido diferentes visitas secretas de altos funcionarios, de acuerdo con diferentes medios estadounidenses. Según sus investigaciones, Estados Unidos e Israel se habrían puesto en contacto con tres gobiernos de África Oriental, incluyendo Somalilandia, como posibles destinos para reubicar a los gazatíes expulsados de la Franja.

Hamás: “No aceptaremos el desplazamiento de nuestro pueblo”



Al respecto, el movimiento islamista palestino Hamás se ha declarado convencido de que el reconocimiento de Somalilandia no es más que el comienzo de un plan para expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza con destino a ese lugar. "Afirmamos nuestro total rechazo a los planes de la ocupación de desplazar por la fuerza a nuestro pueblo, incluido el uso de Somalilandia como destino para el pueblo de Gaza", ha hecho saber el movimiento palestino.

En opinión de Hamás, este hecho representa "un precedente peligroso y un intento inaceptable de obtener una falsa legitimidad de una entidad fascista que ocupa la tierra de Palestina" "El hecho de que el gobierno del criminal de guerra Netanyahu haya recurrido al reconocimiento de una administración separatista en Somalia refleja la profundidad del aislamiento internacional que sufre la entidad sionista, como resultado de los crímenes genocidas que cometió contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza", añade Hamás.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes de Cisjordania ocupada, ha rechazado el reconocimiento de Somalilandia, y ha recordado que Israel podría estar buscando un destino para expulsar a los palestinos.

