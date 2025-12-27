Israel reconoce a Somalilandia como Estado y provoca una amplia condena internacional
Israel ha reconocido oficialmente este viernes a Somalilandia, la región separatista de Somalia, como un "Estado independiente y soberano", según un comunicado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. De este modo, Israel se ha convertido en el primer estado miembro de la ONU en realizar este reconocimiento. Somalilandia, que declaró su separación de Somalia en 1991, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.
El reconocimiento ha provocado una amplia condena internacional, especialmente de África, el mundo árabe y China.
"Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump", ha manifestado la oficina de Netanyahu en el texto, en el que añade que el primer ministro había conversado con el presidente de este país del Cuerno de África y que Israel planea de inmediato ampliar "la cooperación en los ámbitos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía". Los Acuerdos de Abraham son pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, por mediación de EE.UU. bajo la primera presidencia de Donald Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.
Por su parte, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, ha declarado en X que este acuerdo "de reconocimiento mutuo" es el fruto de "un diálogo amplio y continuo" durante el último año.
Saar se reunió por primera vez con representantes del presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, en marzo pasado, y desde entonces se han producido diferentes visitas secretas de altos funcionarios, de acuerdo con diferentes medios estadounidenses. Según sus investigaciones, Estados Unidos e Israel se habrían puesto en contacto con tres gobiernos de África Oriental, incluyendo Somalilandia, como posibles destinos para reubicar a los gazatíes expulsados de la Franja.
Hamás: “No aceptaremos el desplazamiento de nuestro pueblo”
Al respecto, el movimiento islamista palestino Hamás se ha declarado convencido de que el reconocimiento de Somalilandia no es más que el comienzo de un plan para expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza con destino a ese lugar. "Afirmamos nuestro total rechazo a los planes de la ocupación de desplazar por la fuerza a nuestro pueblo, incluido el uso de Somalilandia como destino para el pueblo de Gaza", ha hecho saber el movimiento palestino.
En opinión de Hamás, este hecho representa "un precedente peligroso y un intento inaceptable de obtener una falsa legitimidad de una entidad fascista que ocupa la tierra de Palestina" "El hecho de que el gobierno del criminal de guerra Netanyahu haya recurrido al reconocimiento de una administración separatista en Somalia refleja la profundidad del aislamiento internacional que sufre la entidad sionista, como resultado de los crímenes genocidas que cometió contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza", añade Hamás.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes de Cisjordania ocupada, ha rechazado el reconocimiento de Somalilandia, y ha recordado que Israel podría estar buscando un destino para expulsar a los palestinos.
Clara condena internacional
El Gobierno de Somalia ha manifestado que "rechaza categórica e inequívocamente el ataque deliberado a su soberanía y la medida ilegal de Israel al pretender reconocer la región norte de Somalia". "La región de Somalilandia es parte integral, inseparable e inalienable del territorio soberano de la República Federal de Somalia", ha añadido.
El presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, ha mantenido este sábado consultas telefónicas con líderes africanos, entre ellos sus homólogos de Kenia, William Ruto; Uganda, Yoweri Museveni: Tanzania, Samia Suluhu Hassan; y Yibuti, Ismaïl Omar Guelleh, y todos ellos han reafirmado “su apoyo a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia".
En la misma línea, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, ha recordado que ese territorio "sigue siendo parte integral" de Somalia. "Cualquier intento de socavar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia contraviene los principios fundamentales de la Unión Africana y podría sentar un precedente peligroso con profundas implicaciones para la paz y la estabilidad en todo el continente", ha subrayado.
También se han sumado a este rechazo la propia China, o países como Kuwait, Irak (presidente de turno de la Liga Árabe), Jordania y Arabia Saudí.
Te puede interesar
Nuevos ataques de Rusia en Kiev en la víspera de la cumbre Trump-Zelenski
Moscú ha lanzado duros ataques contra la capital ucraniana y contra regiones en el noreste y en el sur del país, causando al menos un muerto y 19 heridos.
Cuatro miembros de una familia valenciana desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia
Cuatro miembros de una misma familia valenciana, el padre y tres de sus hijos, siguen desaparecidos en Indonesia tras naufragar la embarcación turística en la que viajaban. Otra hija y la madre han sido rescatadas con vida. Las labores de rescate están siendo complicadas debido a las olas, fuertes corrientes y lluvias torrenciales.
Zelenski mantiene conversaciones con los líderes europeos antes de reunirse con Trump
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, hablará hoy por teléfono con Zelenski y Trump.
Al menos 8 personas han muerto en un atentado en una mezquita alauí de la ciudad siria de Homs
La explosión ha tenido lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo.
Estas son las principales noticias internacionales de este año
La política internacional ha dejado muchos interrogantes sobre la mesa. Trump acusa a Venezuela de apoyar el narcoterrorismo, mientras que Europa va camino de rearmarse y la ultraderecha ha experimentado un fuerte auge en Alemania, Austria, Reino Unido, Chequia, Portugal y España.
La reunión entre Trump y Zelenski este domingo marca un nuevo movimiento en la negociación sobre la guerra en Ucrania
Rusia, por su parte, ha confirmado haber retomado contactos con Estados Unidos tras estudiar el nuevo plan de paz impulsado por Kiev y sus aliados.
Japón reabrirá la central nuclear de Fukushima
TEPCO planea reactivar en enero la mayor planta nuclear del mundo tras recibir el visto bueno de las autoridades locales
Venezuela libera 99 presos detenidos tras las elecciones de 2024
El Gobierno venezolano ha destacado que esta medida se lleva a cabo para "garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos".
Estados Unidos bombardea campamentos del Estado Islámico en Nigeria
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un ataque con misiles contra instalaciones del grupo yihadista en el noroeste del país africano. Según Washington, la operación se ha saldado con múltiples víctimas y se enmarca en la estrategia de lucha contra el terrorismo en la región.