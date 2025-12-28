EKIALDE HURBILA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

NBEko Segurtasun Kontseiluak premiazko bilera egingo du astelehenean, Israelek Somalilandia aitortu duela eta

Somaliak Tel Aviven aitortza "legez kanpoko erasoa" eta "Nazioarteko Zuzenbidearen aurkakoa" dela salatu du. Bestalde, Somalilandiak azpimarratu duenez, ez ditu Gazatik kanporatutako palestinarrak jasoko.

Consejo de Seguridad de la ONU reunión Somalilandia
NBEko Segurtasun Kontseiluaren aurreko bilera bat. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

NBEko Segurtasun Kontseiluak urgentziazko bilera egingo du bihar, astelehenarekin, Israelek Somalilandia estatu gisa aitortu eta gero.

Danny Danon Israelek NBEn duen ordezkariak adierazi duenez, Tel Avivek ez die "eztabaida politikoei iskin egingo", eta "Israelek arduraz eta diskrezioz jokatzen jarraituko du, eskualdeen egonkortasunari laguntzen dioten kideekin lankidetza indartzeko".

Urtarrilaren 1ean Somaliak bere gain hartuko du Segurtasun Kontseiluaren hilabeteko txandakako Presidentetza. Horren ildotik, Hasan Sheij Mohamud Somaliako presidenteak Israelen jarrera salatu du. Horren esanetan, aitortza "legez kanpoko erasoa" eta "Nazioarteko Zuzenbidearen aurkakoa" da.

Somaliako buruzagiak hartu-emanak izan ditu Afrikako hainbat kiderekin, hala nola Djibutiko, Kenyako, Ugandako eta Tanzaniako presidenteekin eta Qatarko emirrarekin. Denek adierazi diote babesa, eta Israelen jarrera salatu dute. 

Ekialde Hurbileko eta Afrikako 20 bat herrialde —Jordania, Iran, Irak, Libia, Nigeria eta Turkia, esaterako— Somaliarekin lerratu dira, aitortzak bakeari eta segurtasunari mesede egingo ez diola argudiatuta. "Ondorio larriak eduki ditzakeen aurrekaririk gabeko erabakia da", nabarmendu dute. Ildo beretik, Europar Batasunak Somaliaren batasuna, subiranotasuna eta lurralde-osotasuna "errespetatu" egiten dituela azpimarratu du. 

Taiwan izan da salbuespena, Israelek hartutako erabakia txalotu baitu. Taiwango Kanpo Arazoetarako Ministerioak azaldu duenez, "Taiwan, Israel eta Somalilandia askatasun eta zuzenbide estatu balio berdinak dituzten kide demokratikoak dira".

Somalilandiak esan du ez dituela Gazatik kanporatutako palestinarrak jasoko

Bestalde, Somalilandiako Gobernuaren hitzetan, Israelek bere subiranotasuna aitortzeak ez du esan nahi Gazatik kanporatutako palestinarrak jasoko dituztenik. Hori da, hain justu, Hamasek atzo salatu zuena: Israelek Gazako herritarrak bertara eramateko egitasmoa zuela. Abdirahman Dahir Somalilandiako Atzerri ministroak KAN telebista kate israeldarrari eskainitako elkarrizketa batean adierazi duenez, "ez dugu inoiz negoziatu Gazatik kanporatutako jendea gurean hartzea. Hori esatea gezurra da, eta nahasmena sor dezake".

Israel Nbe Nazio Batuen Erakundea Gazako Zerrenda Palestina Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X