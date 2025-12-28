NBEko Segurtasun Kontseiluak premiazko bilera egingo du astelehenean, Israelek Somalilandia aitortu duela eta
Somaliak Tel Aviven aitortza "legez kanpoko erasoa" eta "Nazioarteko Zuzenbidearen aurkakoa" dela salatu du. Bestalde, Somalilandiak azpimarratu duenez, ez ditu Gazatik kanporatutako palestinarrak jasoko.
NBEko Segurtasun Kontseiluak urgentziazko bilera egingo du bihar, astelehenarekin, Israelek Somalilandia estatu gisa aitortu eta gero.
Danny Danon Israelek NBEn duen ordezkariak adierazi duenez, Tel Avivek ez die "eztabaida politikoei iskin egingo", eta "Israelek arduraz eta diskrezioz jokatzen jarraituko du, eskualdeen egonkortasunari laguntzen dioten kideekin lankidetza indartzeko".
Urtarrilaren 1ean Somaliak bere gain hartuko du Segurtasun Kontseiluaren hilabeteko txandakako Presidentetza. Horren ildotik, Hasan Sheij Mohamud Somaliako presidenteak Israelen jarrera salatu du. Horren esanetan, aitortza "legez kanpoko erasoa" eta "Nazioarteko Zuzenbidearen aurkakoa" da.
Somaliako buruzagiak hartu-emanak izan ditu Afrikako hainbat kiderekin, hala nola Djibutiko, Kenyako, Ugandako eta Tanzaniako presidenteekin eta Qatarko emirrarekin. Denek adierazi diote babesa, eta Israelen jarrera salatu dute.
Ekialde Hurbileko eta Afrikako 20 bat herrialde —Jordania, Iran, Irak, Libia, Nigeria eta Turkia, esaterako— Somaliarekin lerratu dira, aitortzak bakeari eta segurtasunari mesede egingo ez diola argudiatuta. "Ondorio larriak eduki ditzakeen aurrekaririk gabeko erabakia da", nabarmendu dute. Ildo beretik, Europar Batasunak Somaliaren batasuna, subiranotasuna eta lurralde-osotasuna "errespetatu" egiten dituela azpimarratu du.
Taiwan izan da salbuespena, Israelek hartutako erabakia txalotu baitu. Taiwango Kanpo Arazoetarako Ministerioak azaldu duenez, "Taiwan, Israel eta Somalilandia askatasun eta zuzenbide estatu balio berdinak dituzten kide demokratikoak dira".
Somalilandiak esan du ez dituela Gazatik kanporatutako palestinarrak jasoko
Bestalde, Somalilandiako Gobernuaren hitzetan, Israelek bere subiranotasuna aitortzeak ez du esan nahi Gazatik kanporatutako palestinarrak jasoko dituztenik. Hori da, hain justu, Hamasek atzo salatu zuena: Israelek Gazako herritarrak bertara eramateko egitasmoa zuela. Abdirahman Dahir Somalilandiako Atzerri ministroak KAN telebista kate israeldarrari eskainitako elkarrizketa batean adierazi duenez, "ez dugu inoiz negoziatu Gazatik kanporatutako jendea gurean hartzea. Hori esatea gezurra da, eta nahasmena sor dezake".
Zure interesekoa izan daiteke
Zelenski eta Trump Floridan bildu dira, bake-planean "zehazteke" dauden gaiak argitzeko asmoz
Ukrainako presidentea itxaropentsu agertu da batzarraren atarian; izan ere, horren esanetan, "gauza asko erabaki daitezke Urteberri eguna heldu baino lehen". Donald Trumpek iragarri du Putinekin telefonoz hitz egin duela: "Oso elkarrizketa ona eta emankorra izan berri dut harekin".
Bi pertsona hil dira euriteen ondorioz Gazan, eta ur azpian geratu dira desplazatu askoren dendak
Bestalde, su-etena berez indarrean dagoen arren, laguntza humanitarioaren %41 bakarrik sartzen uztea leporatu dio Gazako Gobernuak Israeli. AEBra bidean da jada Netanyahu, astelehenean Donald Trumpekin biltzeko.
Hauteslekuak itxi dituzte Birmanian, bost urtean lehen hauteskundeak egin ondoren, gerra betean
Prozesuak hiru fase izango ditu, eta urtarrilaren 25ean izango da azkena. Oposizioak boikotatzeko deia egin du; izan ere, horren arabera, "prozesua ez da askea eta bidezkoa izango".
Israelek Somalilandia Estatu gisa aitortu du, eta erabakiak nazioarteko gaitzespen zabala eragin du
Somaliako eskualde separatistaren subiranotasuna onartu duen NBEko lehen kidea da Israel. Hamasek salatu du Gazako Zerrendatik palestinarrak kanporatu eta eremu horretara bidaltzeko asmoa duela Israelek; ez dute halakorik onartuko, ohartarazi du.
Errusiaren eraso gogorrak Kieven, Trump-Zelenski goi-bileraren bezperan
Moskuk eraso gogorrak egin ditu Ukrainako hiriburuaren eta ipar-ekialdeko eta hegoaldeko eskualdeen aurka, eta gutxienez hildako bat eta 19 zauritu eragin ditu.
Familia bereko lau valentziar desagertu dira Indonesian, ontzi bat hondoratu ostean
Familia bereko lau kide, lauak valentziarrak, desagertu dira Indonesian, ontzi turistiko bat hondoratu ostean. Aita eta hiru semeak dira desagertuta dauden lau pertsonak. Ama eta alaba, berriz, bizirik atera dituzte itsasotik. Olatuak eta euri jasak erreskate lanak zailtzen ari dira.
Zelenskik Europako buruzagiekin hitz egiten jarraitzen du, Trumpekin bildu aurretik
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko buruak telefono bidez hitz egingo du gaur Zelenskirekin eta Trumpekin.
Bonba batek eztanda egin du Siriako Homs hiriko meskita alaui batean, eta gutxienez zortzi pertsona hil dira
Leherketa ostiral eguerdiko otoitza egiten ari zirela izan da, eta, ikerketaren lehen datuen arabera, bonba tenpluaren barruan zegoen jarrita.
Trumpen eta Zelenskiren igandeko bilerak beste mugimendu bat eragin dezake bake negoziazioetan
Errusiak, bestalde, baieztatu du Estatu Batuekin harremanetan jarri dela, Kievek eta bere aliatuek bultzatutako bake plan berria aztertu ostean.