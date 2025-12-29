Trump y Zelenski constatan avances hacia la paz en Ucrania, pero sin un acuerdo cerrado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, han trasladado un mensaje de avances en el diálogo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, tras reunirse durante más de tres horas en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Pese al tono optimista, ambas partes han reconocido que aún quedan “cuestiones espinosas” por resolver y que el acuerdo no está cerrado.

El encuentro se ha producido después de una conversación previa entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, y de varios contactos entre Zelenski y responsables de la Administración estadounidense. Según Trump, más del 95 % de un plan de paz de 20 puntos estaría ya consensuado, aunque siguen abiertos asuntos como el futuro del Donbás o la concreción de un alto el fuego.

Tras la reunión, Trump y Zelenski han anunciado la creación de grupos de trabajo con participación de Estados Unidos, Ucrania y Rusia para culminar un acuerdo “en las próximas semanas”. Estos equipos abordarán, por un lado, la dimensión de seguridad y, por otro, los aspectos económicos del eventual pacto, si bien no se han precisado fechas ni sedes para los encuentros.

La cita ha incluido además una videollamada con dirigentes europeos, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido. Von der Leyen ha valorado los “buenos avances”, pero ha subrayado que Europa exige garantías de seguridad firmes para Kiev desde el primer día.

En la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que reunirá en París, a comienzos de enero, a los países de la denominada Coalición de Voluntarios para concretar las aportaciones de cada Estado a una posible misión de seguridad tras un acuerdo de paz.

El Kremlin ha confirmado que Putin aceptó la propuesta estadounidense de crear grupos de trabajo y ha reiterado su rechazo al plan de 20 puntos, que contempla un pacto de no agresión y garantías de seguridad para Ucrania similares a las de la OTAN. En el plano territorial, Kiev plantea congelar la línea actual del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que aún controla.

Zelenski, por su parte, ha afirmado que Ucrania está preparada para la paz y ha avanzado que algunos documentos ya se han acordado o están en fase final, al tiempo que ha abierto la puerta, bajo presión de Washington, a celebrar elecciones o incluso un referéndum sobre el acuerdo, una opción hasta ahora impopular en el país en plena guerra.

Trump ha insistido en que las próximas semanas serán decisivas. “Si no logramos avances, la gente seguirá luchando y muriendo, y no queremos que eso ocurra”, ha advertido el presidente estadounidense.