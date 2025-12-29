Trump y Zelenski constatan avances hacia la paz en Ucrania, pero sin un acuerdo cerrado
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, han trasladado un mensaje de avances en el diálogo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, tras reunirse durante más de tres horas en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Pese al tono optimista, ambas partes han reconocido que aún quedan “cuestiones espinosas” por resolver y que el acuerdo no está cerrado.
El encuentro se ha producido después de una conversación previa entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, y de varios contactos entre Zelenski y responsables de la Administración estadounidense. Según Trump, más del 95 % de un plan de paz de 20 puntos estaría ya consensuado, aunque siguen abiertos asuntos como el futuro del Donbás o la concreción de un alto el fuego.
Tras la reunión, Trump y Zelenski han anunciado la creación de grupos de trabajo con participación de Estados Unidos, Ucrania y Rusia para culminar un acuerdo “en las próximas semanas”. Estos equipos abordarán, por un lado, la dimensión de seguridad y, por otro, los aspectos económicos del eventual pacto, si bien no se han precisado fechas ni sedes para los encuentros.
La cita ha incluido además una videollamada con dirigentes europeos, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido. Von der Leyen ha valorado los “buenos avances”, pero ha subrayado que Europa exige garantías de seguridad firmes para Kiev desde el primer día.
En la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que reunirá en París, a comienzos de enero, a los países de la denominada Coalición de Voluntarios para concretar las aportaciones de cada Estado a una posible misión de seguridad tras un acuerdo de paz.
El Kremlin ha confirmado que Putin aceptó la propuesta estadounidense de crear grupos de trabajo y ha reiterado su rechazo al plan de 20 puntos, que contempla un pacto de no agresión y garantías de seguridad para Ucrania similares a las de la OTAN. En el plano territorial, Kiev plantea congelar la línea actual del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que aún controla.
Zelenski, por su parte, ha afirmado que Ucrania está preparada para la paz y ha avanzado que algunos documentos ya se han acordado o están en fase final, al tiempo que ha abierto la puerta, bajo presión de Washington, a celebrar elecciones o incluso un referéndum sobre el acuerdo, una opción hasta ahora impopular en el país en plena guerra.
Trump ha insistido en que las próximas semanas serán decisivas. “Si no logramos avances, la gente seguirá luchando y muriendo, y no queremos que eso ocurra”, ha advertido el presidente estadounidense.
Te puede interesar
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia hoy para tratar el reconocimiento israelí de Somalilandia
Somalia, que asumirá la Presidencia rotatoria del organismo en enero, ha calificado de "agresión ilegal" el reconocimiento de Tel Aviv y ha añadido que "contraviene el Derecho Internacional". Somalilandia ha sostenido que no recibirá palestinos expulsados de Gaza.
Amplia victoria del primer ministro nacionalista en Kosovo
El partido Autodeterminación de Albin Kurti ha obtenido el 49 % de los sufragios, obteniendo incluso mejores resultados que en 2021. Recibirá el encargo de formar gobierno e intentan salir de la parálisis política en la que esta sumida el país desde los comicios de febrero cuando se quedó con el 42 % de los votos y fue incapaz de formar gobierno.
Zelenski se reúne con Trump en Florida: "Estamos al final de las negociaciones"
El presidente ucraniano se ha mostrado esperanzado ante la cita y ha destacado que "puede decidirse mucho antes de Año Nuevo". Por su parte, Donald Trump ha anunciado que ha hablado con Putin: "Acabo de tener una buena y muy productiva conversación".
Dos muertos por las lluvias en Gaza, que inundan decenas de tiendas de desplazados
El Gobierno de Gaza acusa a Israel de someter a la Franja a una "muerte lenta" por haber dejado entrar solo un 41 % de la ayuda humanitaria en 80 días de alto el fuego. Netanyahu ya viaja hacia EE.UU. para reunirse el lunes con Donald Trump.
Birmania concluye sus primeras elecciones en cinco años en plena guerra
Los comicios constan de tres fases, con la última el próximo 25 de enero. La oposición hace un llamamiento al boicot y asegura que el proceso "no será libre ni justo".
Israel reconoce a Somalilandia como Estado y provoca una amplia condena internacional
Se trata del primer país miembro de la ONU en reconocer la soberanía de la región separatista de Somalia. Hamás denuncia que este movimiento responde a un plan para expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza con destino a ese lugar, y avisa de que no lo permitirá.
Nuevos ataques de Rusia en Kiev en la víspera de la cumbre Trump-Zelenski
Moscú ha lanzado duros ataques contra la capital ucraniana y contra regiones en el noreste y en el sur del país, causando al menos un muerto y 19 heridos.
Cuatro miembros de una familia valenciana desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia
Cuatro miembros de una misma familia valenciana, el padre y tres de sus hijos, siguen desaparecidos en Indonesia tras naufragar la embarcación turística en la que viajaban. Otra hija y la madre han sido rescatadas con vida. Las labores de rescate están siendo complicadas debido a las olas, fuertes corrientes y lluvias torrenciales.
Zelenski mantiene conversaciones con los líderes europeos antes de reunirse con Trump
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, hablará hoy por teléfono con Zelenski y Trump.