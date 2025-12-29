BILERA
Trumpek eta Zelenskik aurrerapausoak eman dituzte Ukrainan bakea lortzeko bidean, baina akordiorik ez dute lortu

Floridan izandako bilerak Washingtonen eta Kieven arteko hurbilketa irudikatu du, baita Europako kide nagusiak berriro inplikatzeko asmoa ere. Hala ere, segurtasun bermeei eta Ukraina ekialdeko lurralde egoerari buruzko funtsezko desadostasunak daude oraindik.

Palm Beach (United States), 28/12/2025.- A handout picture made available by the Presidential Press Service shows US President Donald Trump (R) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) attending their joint press conference in Palm Beach, Florida, USA, 28 December 2025. (Ucrania) EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Trump eta Zelenski, bileraren ostean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak eta Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak bake elkarrizketan aurrerapausoak emateko mezua helarazi dute, Ukrainako gerrari amaiera emateko asmoarekin, Floridako Mar-a-Lago egoitzan hiru ordu baino gehiago bildu ostean. Tonu baikorra izan arren, bi aldeek onartu dute oraindik "kontu garrantzitsuak" daudela konpontzeko eta akordioa ez dagoela itxita.

Bilera Trumpen eta Vladimir Putin Errusiako presidentearen arteko elkarrizketa baten ondoren izan da, baita Zelenskiren eta AEBko Administrazioko arduradunen arteko hainbat kontakturen ondoren ere. Trumpen arabera, 20 puntuko bake plan baten % 95 baino gehiago adostuta egongo litzateke, baina Donbasen etorkizuna edo su-etena bezalako gaiak irekita daude.

Bileraren ostean, Trumpek eta Zelenskik iragarri dute AEBk, Ukrainak eta Errusiak parte hartuko duten lantaldeak sortuko dituztela, "datozen asteetan" akordio bat lortzeko. Talde horiek, alde batetik, segurtasunaren dimentsioa aztertuko dute, eta, bestetik, balizko itunaren alderdi ekonomikoak, baina ez dute bileretarako datarik edo egoitzarik zehaztu.

Hitzorduan, gainera, bideo-dei bat egin dute Europako buruzagiekin, besteak beste, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentearekin, Mark Rutte NATOko idazkari nagusiarekin eta Alemaniako, Frantziako eta Erresuma Batuko buruzagiekin. Von der Leyenek "aurrerapausoak" egin dituztela nabarmendu du, baina Europak Kievi segurtasun berme sendoak eskatzen dizkiola nabarmendu du.

Ildo beretik, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak iragarri du Boluntarioen Koalizioko herrialdeak bilduko dituela Parisen, urtarrilaren hasieran, bake akordio baten ostean estatu bakoitzak segurtasun misio bati egin beharreko ekarpenak zehazteko.

Kremlinek baieztatu duenez, Putinek AEBko lantaldeak sortzeko proposamena onartu zuen, eta 20 puntuko plana errefusatu du. Plan horrek Ukrainari eraso ez egiteko ituna eta NATOren segurtasun bermeak aurreikusten ditu. Lurraldeei dagokionez, Kievek proposatu du frontearen egungo lerroa izoztea edo oraindik kontrolatzen duen Donetsk eskualdeko zati batzuetan gune desmilitarizatu bat ezartzea.

Bestalde, Zelenskik adierazi du Ukraina bakerako prest dagoela, eta aurreratu du dokumentu batzuk adostu dituztela edo azken fasean daudela, eta, aldi berean, atea ireki duela, Washingtonen presiopean, hauteskundeak egiteko edo akordioari buruzko erreferendum bat egiteko.

Trumpek berretsi du datozen asteak erabakigarriak izango direla: "Aurrerapausorik lortzen ez badugu, jendeak borrokan eta hiltzen jarraituko du, eta ez dugu hori gertatzea nahi", ohartarazi du AEBko presidenteak.

