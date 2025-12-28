Zelenskik "segurtasun berme sendoak" eskatu ditu hauteskundeak edo erreferenduma egin ahal izateko
Europako buruzagiek Ukrainako presidentea babestu dute Etxe Zuriko agintariarekin Floridan bildu aurretik, eta Kanadak milioi askoko laguntza agindu dio herrialdea berreraikitzeko.
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak bake planaren zirriborroan jasotako "marra gorriak" berretsi ditu larunbat honetan, Donald Trump Etxe Zuriko buruarekin Floridan bildu baino egun bat lehenago.
"Zehazteke dauden gaiak argitzeko lan egin behar dugu. Jakina, gaur egun marra gorriak daude Ukrainarentzat eta Ukrainako herriarentzat", adierazi du, besteak beste, lurralde auziari edo Zaporizhiako zentral nuklearrari erreferentzia eginez.
Zelenskiren arabera, erabaki bat hartu aurretik, ukrainarrei zuzenduko zaie, "azken hitza" haiena delako, eta erreferendum baten bidez edo "lege aldaketa batzuekin" egingo du, X sare sozialean iragarri duenez.
Halaber, Errusiak Ukrainan "eraso masiboak" egin dituela kritikatu du, Moskuk bake elkarrizketei ematen dien erantzuna delakoan.
Testuinguru horretan, Kieven eskaera garrantzitsuena "segurtasun bermeak sendoak izatea" eta babestuta egotea dela berretsi du, eta "egungo egoeran hauteskundeak egitea ezinezkoa" izango dela erantsi du.
"Zerua segurua izan behar da, eta segurtasuna gure lurralde osoan bermatu behar da, hauteskundeak edo erreferenduma egin ahal izateko", azpimarratu du, eta lurralde osoan nazioarteko behatzaileak egotea defendatu du, baita Errusiak okupatutako eremuetan ere.
Elkarrizketak Europako liderrekin
Adierazpen horien ostean, Zelenskik telefono bidezko elkarrizketak izan ditu Europako hainbat liderrekin, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentearekin eta Antonio Costa Europako Kontseiluko presidentearekin, besteak beste. Azken horiek babesa eman diote Floridako bileraren aurretik.
"Gure helburu komunera daramaten ahalegin guztiak txalotzen ditugu: Ukrainaren subiranotasuna eta lurralde-osotasuna babestuko duen bake justu eta iraunkorra. Eta herrialdearen segurtasun eta defentsa gaitasunak indartu daitezela, gure kontinentearen segurtasunaren zati garrantzitsu gisa", adierazi du Von der Leyenek.
Europako Batzordeko buruaren hitzetan, "2026an, Europako Batzordeak Kremlini presioa egiten jarraituko du, Ukrainari babesa ematen jarraituko du eta gogor egingo du lan EBrekin bat egiteko bidean laguntzeko".
Bestalde, Costaren esanetan, Bruselaren babesa "ez da ahulduko", eta "bakea eta berreraikuntza" defendatu ditu, "Ukraina indartsu eta oparoa EBren segurtasun berme funtsezkoa" izango dela argudiatuta.
EBk estatubatuarrekin "lankidetza estuan" lanean jarraitzen duela esan du, "bake sendo eta iraunkorra lortzeko", eta Errusiaren aurkako neurriak txalotu ditu, Errusiako aktibo subiranoak epe luzera blokeatzea eta zigorrak barne.
Kanadaren milioi askoko laguntza
Bien bitartean, Kanadak 2.500 milioi dolar kanadar (1.827 milioi dolar estatubatuar edo 1.552 milioi euro) emango dizkio Ukrainari, Kievek 8.400 milioi dolar eskura ditzan Nazioarteko Diru Funtsaren (NDF) maileguetan.
Mark Carney Kanadako lehen ministroak egin du iragarpen hori, Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin Halifaxen (Kanada) bildu ostean.
