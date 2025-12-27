UKRAINAKO GERRA

Errusiaren eraso gogorrak Kieven, Trump-Zelenski goi-bileraren bezperan

Moskuk eraso gogorrak egin ditu Ukrainako hiriburuaren eta ipar-ekialdeko eta hegoaldeko eskualdeen aurka, eta gutxienez hildako bat eta 19 zauritu eragin ditu.

Zelenski Europako buruzagiekin hizketan ari da Trumpekin bildu aurretik
