UKRAINAKO GERRA
Zelenskik Europako buruzagiekin hitz egiten jarraitzen du, Trumpekin bildu aurretik

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko buruak telefono bidez hitz egingo du gaur Zelenskirekin eta Trumpekin.

merz-starmer-zelenski-macron
Zelenski, EBko buruzagi batzuekin. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Ukrainako gerrari amaiera emango dion akordio bat lortzeko hizketan segitzen dute Ukrainak, AEBk eta Errusiak. Volodomir Zelenski Ukrainako presidentea Donald Trump AEBko presidentearekin batzartuko da bihar, Floridan.

Europako buruzagi batzuek Trumpekin eta Zelenskirekin hitz egingo omen dute datozen orduotan.

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko buruak telefonoz hitz egingo du gaur Zelenskirekin eta Trumpekin. Europako beste buruzagi batzuek ere parte hartuko dute elkarrizketa horretan, AEBko eta Ukrainako buruzagiek adostutako 20 puntuko bake plana oinarri hartuta.

AEBko komunikabide batzuek adierazi dutenez, Trumpen esanetan, Ukrainak ez du bake akordiorik izango bere oniritzirik gabe.

Kommersant Kremlinen gertuko egunkariak zabaldutakoaren arabera, Putin presidentea prest legoke kontrolpean duen lurraldearen zati bat Ukrainarekin trukatzeko, betiere, Donbass osoa Errusiak bereganatzekotan.

Donbassen inguruko tirabirak izan dira mingarrienak bake elkarrizketetan ukrainarrentzat, oraindik euren kontrolpean dagoen Donetsk probintziaren zati bat, % 20 inguru, Errusiaren esku uztea ekarriko lukeelako.

AEBk eta Kievek adostutako 20 puntuko bake planaren arabera, eremu horretan eremu desmilitarizatua sortzea aurreikusten dute, eta Ukrainak onartu egingo luke, baina oraindik ez dago argi hori nola gauzatu eta bermatuko litzatekeen.

Planak jasotzen duenez, Zaporizhiako zentral nuklearra Errusiak, Ukrainak eta AEBk kudeatuko lukete, eta Ukrainak 800.000 soldaduko armada eta NATOren kide izatearen pareko segurtasun bermeak izango lituzke.

Bitartean, erasoek ez dute etenik. Kiev hiriburuan, erasoaldi handi bat egin du gaur gauean Errusiak. Misilak jaurti dituzte eta hainbat leherketa entzun dira  bertan, Ukrainako Armadak jakinarazi duenez.

Trumpek eta Zelenskik igandean egin dezaketen bilerak mugimendu berri bat ezarri du Ukrainako gerrari buruzko negoziazioan
