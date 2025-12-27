Zelenski mantiene conversaciones con los líderes europeos antes de reunirse con Trump

Ucrania, Estados Unidos y Rusia mantienen conversaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, se reunirá mañana en Florida con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Hoy, varios líderes europeos mantienen el diálogo con Trump y Zelenski.



La jefa de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mantendrá hoy una conversación telefónica con Zelenski y Trump en la que también participarán otros líderes europeos sobre la base del plan de paz de 20 puntos acordado por los líderes estadounidense y ucraniano.

Algunos medios de comunicación estadounidenses han asegurado que Trump ha dicho que Ucrania no tendrá un acuerdo de paz sin su visto bueno.

Según el diario Kommersant , cercano al Kremlin, el presidente Putin estaría dispuesto a intercambiar parte de su territorio controlado por Ucrania, siempre y cuando Rusia se hiciera con la totalidad del Donbass.



Ese punto ha sido el más doloroso para Ucrania en las conversaciones de paz, ya que significaría entregar a Rusia la parte de la provincia de Donetsk aún bajo su control, en torno al 20%.



El plan de paz de 20 puntos acordado entre EEUU y Kiev contempla la creación de una zona desmilitarizada en ese territorio, y así lo aceptaría Ucrania. Pero todavía no está claro de qué manera se llevaría a cabo y cómo se garantizaría.



El plan incluye también que la central nuclear de Zaporiyia sea gestionada por Rusia, Ucrania y EEUU, que Ucrania cuente con un ejército de 800.000 mil soldados y garantías de seguridad equivalentes a su pertenencia a la OTAN.



Mientras, los ataques no cesan. En la capital, Kiev, Rusia ha lanzado esta noche una gran ofensiva. Se han disparado misiles y se han escuchado varias explosiones en la ciudad, según ha informado el Ejército ucraniano.