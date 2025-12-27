GUERRA DE UCRANIA
Zelenski mantiene conversaciones con los líderes europeos antes de reunirse con Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, hablará hoy por teléfono con Zelenski y Trump.

Zelenski, con algunos líderes de la UE. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Zelenskik Europako buruzagiekin hitz egiten jarraitzen du, Trumpekin bildu aurretik
author image

EITB

Última actualización

Ucrania, Estados Unidos y Rusia mantienen conversaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, se reunirá mañana en Florida con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Hoy, varios líderes europeos mantienen el diálogo con Trump y Zelenski.

La jefa de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mantendrá hoy una conversación telefónica con Zelenski y Trump en la que también participarán otros líderes europeos sobre la base del plan de paz de 20 puntos acordado por los líderes estadounidense y ucraniano.

Algunos medios de comunicación estadounidenses han asegurado que Trump ha dicho que Ucrania no tendrá un acuerdo de paz sin su visto bueno.

Según el diario Kommersant , cercano al Kremlin, el presidente Putin estaría dispuesto a intercambiar parte de su territorio controlado por Ucrania, siempre y cuando Rusia se hiciera con la totalidad del Donbass.

Ese punto ha sido el más doloroso para Ucrania en las conversaciones de paz, ya que significaría entregar a Rusia la parte de la provincia de Donetsk aún bajo su control, en torno al 20%.

El plan de paz de 20 puntos acordado entre EEUU y Kiev contempla la creación de una zona desmilitarizada en ese territorio, y así lo aceptaría Ucrania. Pero todavía no está claro de qué manera se llevaría a cabo y cómo se garantizaría.

El plan incluye también que la central nuclear de Zaporiyia sea gestionada por Rusia, Ucrania y EEUU, que Ucrania cuente con un ejército de 800.000 mil soldados y garantías de seguridad equivalentes a su pertenencia a la OTAN.

Mientras, los ataques no cesan. En la capital, Kiev, Rusia ha lanzado esta noche una gran ofensiva. Se han disparado misiles y se han escuchado varias explosiones en la ciudad, según ha informado el Ejército ucraniano.

La posible reunión entre Trump y Zelenski el domingo marca un nuevo movimiento en la negociación sobre la guerra en Ucrania
Guerra Rusia - Ucrania Guerra en Ucrania Rusia Vladímir Putin Volodimir Zelenski Donald Trump Estados Unidos Unión Europea Internacional

