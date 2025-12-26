La posible reunión entre Trump y Zelenski este domingo marca un nuevo movimiento en la negociación sobre la guerra en Ucrania

Rusia ha retomado los contactos con Estados Unidos después de analizar el nuevo plan de paz de 20 puntos presentado por Ucrania y respaldado por varios países europeos, según ha confirmado este viernes el Kremlin.

El anuncio coincide con las informaciones que apuntan a una posible reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, prevista para este domingo, aunque todavía no ha sido confirmada oficialmente.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha explicado que el contacto se produjo por encargo del presidente ruso, Vladímir Putin, y que ambas partes acordaron continuar el diálogo. Mientras Moscú evita pronunciarse públicamente sobre el contenido del plan, Zelenski sostiene que el documento abre la puerta a un pacto de no agresión y a garantías de seguridad para Ucrania.

En este contexto, el medio Axios ha adelantado que Trump podría recibir a Zelenski en su residencia de Florida, un encuentro que, de producirse, reforzaría los movimientos diplomáticos en marcha antes de final de año para intentar desbloquear una salida negociada al conflicto.