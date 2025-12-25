Guerra en Ucrania
Ucrania trabaja "sin descanso" para que el plan de paz sea "realista y fiable"

Zelenski ha mantenido una conversación telefónica con el enviado especial estadounidense. El miércoles, reveló que su plan abre la puerta a la retirada de tropas del Donbás.
FOTODELDIA LEÓPOLIS (UCRANIA), 25/12/2025.- Muchas familias acuden a las tumbas de sus seres queridos, caídos en la Guerra contra Rusia, para pasar un tiempo juntos en Navidad y dejar regalos simbólicos este jueves, en Leópolis (Ucrania). Ucrania celebró este jueves su cuarta Navidad en guerra entre ataques rusos y con escasas esperanzas de paz, mientras aguardaba la respuesta oficial de Moscú al plan de 20 puntos para poner fin al conflicto elaborado por Kiev y Washington.
Un cementerio en Leópolis. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ukraina "atsedenik gabe" ari da lanean, bake-plana "errealista eta fidagarria" izan dadin
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, ha asegurado que su equipo trabaja "sin descanso" para garantizar que los documentos relacionados con el plan para un acuerdo de paz sean "realistas, eficaces y fiables".

Zelenski ha hablado por teléfono este jueves con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, en una llamada con otras autoridades estadounidenses y ucranianas.

Las partes han discutido una serie de detalles sobre el proceso de paz. "Se han hecho progresos tangibles en la labor sobre los documentos, en particular sobre las garantías de seguridad y la prosperidad económica", ha indicado.
   
Más tarde, Zelenski ha asegurado que ha sido una conversación telefónica "realmente buena". "Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera", ha expresado.

El presidente de Ucrania reveló el miércoles los detalles del borrador del plan elaborado junto a Estados Unidos, que abre la puerta a la retirada de las tropas ucranianas desplegadas en la región del Donbás, una oferta que condiciona a que Rusia "haga lo mismo" con sus fuerzas desplegadas en la zona.
   
El documento es un "marco político" con 20 puntos que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y que ha sido enviado a Moscú. El enviado especial ruso, Kirill Dimitriev, ha puesto al corriente al presidente, Vladimir Putin, de los resultados de las recientes conversaciones con Estados Unidos.

Guerra Rusia - Ucrania Guerra en Ucrania Internacional

