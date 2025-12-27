GUERRA EN UCRANIA
Nuevos ataques de Rusia en Kiev en la víspera de la cumbre Trump-Zelenski

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Errusiaren eraso berriak Kieven, Trump-Zelenski gailurraren bezperan
author image

EITB

Última actualización

Moscú ha lanzado duros ataques contra la capital ucraniana y contra regiones en el noreste y en el sur del país, causando al menos un muerto y 19 heridos.

Zelenski mantiene conversaciones con los líderes europeos antes de reunirse con Trump
Guerra Rusia - Ucrania Rusia Guerra en Ucrania Internacional

