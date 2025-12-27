Nuevos ataques de Rusia en Kiev en la víspera de la cumbre Trump-Zelenski
Moscú ha lanzado duros ataques contra la capital ucraniana y contra regiones en el noreste y en el sur del país, causando al menos un muerto y 19 heridos.
Cuatro ciudadanos españoles desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia
Los equipos de rescate buscan a estos dos adultos y dos niños desaparecidos cerca de la isla de Padar, al este de Bali. Otras siete personas ya fueron rescatadas.
Zelenski mantiene conversaciones con los líderes europeos antes de reunirse con Trump
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, hablará hoy por teléfono con Zelenski y Trump.
Al menos 8 personas han muerto en un atentado en una mezquita alauí de la ciudad siria de Homs
La explosión ha tenido lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo.
Estas son las principales noticias internacionales de este año
La política internacional ha dejado muchos interrogantes sobre la mesa. Trump acusa a Venezuela de apoyar el narcoterrorismo, mientras que Europa va camino de rearmarse y la ultraderecha ha experimentado un fuerte auge en Alemania, Austria, Reino Unido, Chequia, Portugal y España.
La reunión entre Trump y Zelenski este domingo marca un nuevo movimiento en la negociación sobre la guerra en Ucrania
Rusia, por su parte, ha confirmado haber retomado contactos con Estados Unidos tras estudiar el nuevo plan de paz impulsado por Kiev y sus aliados.
Japón reabrirá la central nuclear de Fukushima
TEPCO planea reactivar en enero la mayor planta nuclear del mundo tras recibir el visto bueno de las autoridades locales
Venezuela libera 99 presos detenidos tras las elecciones de 2024
El Gobierno venezolano ha destacado que esta medida se lleva a cabo para "garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos".
Estados Unidos bombardea campamentos del Estado Islámico en Nigeria
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un ataque con misiles contra instalaciones del grupo yihadista en el noroeste del país africano. Según Washington, la operación se ha saldado con múltiples víctimas y se enmarca en la estrategia de lucha contra el terrorismo en la región.
París estrena nuevo proyecto para solucionar sus problemas de movilidad: un teleférico
Hasta ahora, el transporte público de la ciudad de París iba sobre tierra o bajo tierra. Ahora tambien va por el aire. El teleférico como medio transporte de una ciudad es un proyecto innovador en Europa y ha sido muy bien acogido por los ciudadanos.