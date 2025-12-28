Zelenski exige “garantías de seguridad sólidas” para poder celebrar elecciones o un referéndum
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este sábado, un día antes de reunirse con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en Florida, las "líneas rojas" existentes en el borrador del plan de paz, en el marco de la invasión rusa de Ucrania.
"Debemos trabajar para minimizar los asuntos pendientes. Por supuesto, hoy existen líneas rojas para Ucrania y el pueblo ucraniano", ha declarado antes de indicar que "hay propuestas de compromiso" y que "todos estos temas son muy sensibles", incluida la cuestión territorial o la central nuclear de Zaporiyia.
Zelenski ha indicado que, en el caso de que se actualicen los enfoques del plan, antes de tomar una decisión, se comunicará con la población ucraniana porque es la que "tiene la última palabra", ya sea a través de un referéndum o de "ciertos cambios legislativos", según ha señalado a través de su perfil en la red social X.
Asimismo, ha recriminado que durante la jornada, en la que está viajando a Estados Unidos para las negociaciones de paz, Rusia ha "atacado masivamente" Ucrania, alegando que esta es la "respuesta" de Moscú a las conversaciones para "poner fin a la guerra rusa".
En este contexto, ha reiterado que la petición "más importante" de Kiev es que "las garantías de seguridad sean sólidas" y que estén protegidos, y ha sostenido que en las "condiciones actuales no será posible" celebrar elecciones, tal y como exige Washington por las presiones del Kremlin.
"Los cielos deben ser seguros y la seguridad debe estar garantizada en todo nuestro territorio, al menos durante las elecciones o un referéndum", ha subrayado, mientras que ha abogado por que haya observadores internacionales presentes "en todas partes" del territorio, incluido el ocupado por Rusia.
Conversaciones con líderes europeos
Tras estas declaraciones, Zelenski ha mantenido una llamada telefónica con varios líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa; quienes le han arropado antes del encuentro en Florida.
"Aplaudimos todos los esfuerzos que conduzcan a nuestro objetivo común: una paz justa y duradera que preserve la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y que fortalezca las capacidades de seguridad y defensa del país, como parte integral de al seguridad de nuestro continente", ha declarado Von der Leyen.
La jefa del Ejecutivo comunitario ha asegurado que "en 2026, la Comisión Europea seguirá presionando al Kremlin, mantendrá su apoyo a Ucrania y trabajará intensamente para acompañarla en su camino hacia la adhesión de la UE".
Por su parte, Costa ha aseverado que el apoyo de Bruselas "no flaqueará" y ha defendido "paz y reconstrucción" en "tiempos de guerra", argumentando que "una Ucrania fuerte y próspera en la UE es una garantía fundamental de seguridad".
Mientras que ha sostenido que la UE sigue trabajando en "estrecha colaboración" con los estadounidenses para "una paz sólida y duradera, ha aplaudido las recientes medidas contra Rusia, incluido el bloqueo de activos soberanos rusos a largo plazo y las sanciones.
Ayuda millonaria de Canadá
Canadá proporcionará a Ucrania ayudas por valor de alrededor de 2.500 millones de dólares canadienses (1.827 millones de dólares estadounidenses o 1.552 millones euros) que permitirán a Kiev acceder a 8.400 millones de dólares en préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El anuncio de la ayuda fue realizado este sábado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, tras el encuentro que mantuvo en Halifax (Canadá) con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Te puede interesar
Birmania celebra este domingo sus primeras elecciones en cinco años en plena guerra
Los comicios constan de tres fases, con la última el próximo 25 de enero. La oposición hace un llamamiento al boicot y asegura que el proceso "no será libre ni justo".
Israel reconoce a Somalilandia como Estado y provoca una amplia condena internacional
Se trata del primer país miembro de la ONU en reconocer la soberanía de la región separatista de Somalia. Hamás denuncia que este movimiento responde a un plan para expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza con destino a ese lugar, y avisa de que no lo permitirá.
Nuevos ataques de Rusia en Kiev en la víspera de la cumbre Trump-Zelenski
Moscú ha lanzado duros ataques contra la capital ucraniana y contra regiones en el noreste y en el sur del país, causando al menos un muerto y 19 heridos.
Cuatro miembros de una familia valenciana desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia
Cuatro miembros de una misma familia valenciana, el padre y tres de sus hijos, siguen desaparecidos en Indonesia tras naufragar la embarcación turística en la que viajaban. Otra hija y la madre han sido rescatadas con vida. Las labores de rescate están siendo complicadas debido a las olas, fuertes corrientes y lluvias torrenciales.
Zelenski mantiene conversaciones con los líderes europeos antes de reunirse con Trump
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, hablará hoy por teléfono con Zelenski y Trump.
Al menos 8 personas han muerto en un atentado en una mezquita alauí de la ciudad siria de Homs
La explosión ha tenido lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo.
Estas son las principales noticias internacionales de este año
La política internacional ha dejado muchos interrogantes sobre la mesa. Trump acusa a Venezuela de apoyar el narcoterrorismo, mientras que Europa va camino de rearmarse y la ultraderecha ha experimentado un fuerte auge en Alemania, Austria, Reino Unido, Chequia, Portugal y España.
La reunión entre Trump y Zelenski este domingo marca un nuevo movimiento en la negociación sobre la guerra en Ucrania
Rusia, por su parte, ha confirmado haber retomado contactos con Estados Unidos tras estudiar el nuevo plan de paz impulsado por Kiev y sus aliados.
Japón reabrirá la central nuclear de Fukushima
TEPCO planea reactivar en enero la mayor planta nuclear del mundo tras recibir el visto bueno de las autoridades locales