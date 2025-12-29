Rusia acusa a Ucrania de atacar una de las residencias de Putin y amenaza con romper las negociaciones
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha advertido este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de su intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania tras un ataque de Kiev a una de sus residencias, según ha informado el Kremlin.
"En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod. Todos los drones fueron destruidos y no hubo víctimas", han manifestado desde Rusia.
Según ha dicho a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, durante la conversación telefónica que han mantenido hoy ambos líderes, Trump estaba "indignado" por lo ocurrido y ha dicho que "no se podía ni imaginar una acción tan descabellada" por parte de Kiev.
El jefe del Kremlin ha afirmado que estas acciones "terroristas" no se quedarían sin respuesta de Moscú.
Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha acusado a Rusia de mentir sobre la existencia de ese ataque: "Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia del dictador ruso para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania", ha manifestado Zelenski en su cuenta de Telegram.
El jefe de Estado ucraniano cree que el objetivo de esta acusación es "romper con los avances" logrados por los equipos negociadores de Ucrania y de Estados Unidos para lograr la paz en el conflicto ruso-ucraniano.
Zelenski, que se reunió el domingo en Florida durante tres horas para avanzar hacia la paz en Ucrania con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tachado de "típicas tácticas mentirosas de los rusos" la noticia.
"Es importante que el mundo no permanezca en silencio ahora y que los rusos no perturben el avance hacia la paz", ha finalizado Zelenski.
Trump mantiene una llamada "positiva" con Putin tras su reunión con Zelenski
Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido este lunes una llamada "positiva" con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al día siguiente de reunirse con su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, según informó la Casa Blanca.
Esta es el segundo contacto telefónico que mantienen Trump y Putin en las últimas 24 horas.
Han manifestado que la conversación ha sido "buena y muy productiva", lo mismo que dijo ayer noche tras su encuentro en persona con Zelenski.
Trump y Zelenski constatan avances hacia la paz en Ucrania, pero sin un acuerdo cerrado
La reunión mantenida en Florida ha servido para escenificar un acercamiento entre Washington y Kiev y para implicar de nuevo a los principales socios europeos. Sin embargo, persisten desacuerdos clave sobre las garantías de seguridad y la situación territorial en el este de Ucrania.
