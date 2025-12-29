GERRA UKRAINAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Putinen egoitzetako bati eraso egitea leporatu dio Errusiak Ukrainari, eta negoziazioak haustearekin mehatxu egin du

Zelenskik ukatu egin du erasoa egin izana, eta Putinen helburua "Ukrainaren aurkako erasoekin jarraitzeko aitzakia bat izatea" dela ohartarazi du bere sare sozialetan.

BEIJING (China), 03/09/2025.- Russian President Vladimir Putin speaks during a press conference, at the end of his visit to China for the Tianjin SCO Summit and the military parade to mark the 80th anniversary of the end of WWII, in Beijing, China, 03 September 2025. (Rusia) EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Vladimir Putin artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Vladimir Putin Errusiako presidenteak Donald Trump AEBko presidenteari ohartarazi dio bere jarrera eta Ukrainako gerrari buruzko negoziazioen hasieran erdietsitako akordio batzuk berrikusteko asmoa duela, Kievek bere egoitzetako bati eraso egin ostean.

"2025eko abenduaren 28tik 29rako gauean, Kieveko erregimenak eraso terrorista bat egin zuen eskifaiarik gabeko 91 aire-ibilgailurekin Errusiako presidenteak Novgorod eskualdean duen egoitzaren aurka. Drone guztiak suntsitu ziren eta ez zen biktimarik izan", jakinarazi du  Kremlinek. 

Yuri Ushakov Errusiako Presidentetzako nazioarteko politikako aholkulariak prentsari azaldu dionez, Trump "haserre" agertu da gertatutakoarekin, eta Kieven "halako ekintza burugabea" ezin zuela imajinatu esan omen du.

Kremlineko buruak adierazi duenez, ekintza "terrorista" horiek ez dira Moskuren erantzunik gabe geratuko.

Akusazio horien aurrean, Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak gezurretan aritzea leporatu dio Errusiari: "Orain, errusiarrek diktadore errusiarraren egoitzari egindako eraso baten inguruko historio faltsu bat asmatu dute, Ukrainaren aurkako erasoekin jarraitzeko aitzakia bat izateko", adierazi du Zelenskik Telegramen.

Ukrainako estatuburuak uste du akusazioaren helburua Ukrainako eta AEBko negoziazio taldeek Errusiaren eta Ukrainaren arteko gatazkan bakea lortzeko lortutako "aurrerapenekin haustea" dela.

Zelenski Donald Trump AEBko presidentearekin bildu zen igandean Floridan, Ukrainan bakea lortzeko bidean aurrera egiteko, eta horren aurrean gaur Errusiak atera duen oharra "errusiarren ohiko taktika gezurtiak" direla esan du Ukrainiako presidenteak.

"Garrantzitsua da mundua isilik ez geratzea eta errusiarrek bakerako bidean aurrera egitea ez eragoztea", amaitu du Zelenskik. 

Trumpek dei "positiboa" izan du Putinekin, Zelenskirekin bildu ostean

Bestalde, Donald Trump AEBko presidenteak dei "positiboa" izan omen du Vladimir Putin Errusiako presidentearekin, Volodimir Zelenski Ukrainako buruzagiarekin Floridako Mar-a-Lago egoitzan bildu eta biharamunean, Etxe Zuriak jakitera eman duenez.

Trumpek eta Putinek azken 24 orduetan izan duten bigarren telefono bidezko harremana izan da. 

Elkarrizketa "ona eta oso emankorra" izan dela adierazi dute.

Atzo gauean Zelenskirekin aurrez aurre bildu ondoren ere elkarrizketak "onak eta emakonrrak" izan zirela esan zuen. 

Trumpek eta Zelenskik aurrerapausoak eman dituzte Ukrainan bakea lortzeko bidean, baina akordiorik gabe
Errusia-Ukraina gerra Errusia Vladimir Putin Volodimir Zelenski Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X