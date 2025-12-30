Diez países piden a Israel que UNRWA y las ONG puedan operar ante situación "catastrófica"

Un grupo de diez países, entre ellos Francia y Reino Unido, ha pedido a Israel que permita operar en la Franja de Gaza a ONG internacionales y organismos de la ONU, como la UNRWA, tras el anuncio de nuevas restricciones, y ha advertido de un nuevo deterioro de la situación humanitaria, que han calificado de “catastrófica”.

En un comunicado conjunto difundido por el Gobierno francés, los ministros de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido han alertado de que la llegada del invierno agrava las condiciones de vida de la población civil, con 1,3 millones de personas que necesitan refugio urgente.

Los países han denunciado el colapso de las infraestructuras de saneamiento, que afecta a 740.000 personas, así como los altos niveles de inseguridad alimentaria que sufre la mayoría de la población de Gaza.

Entre las medidas reclamadas, han exigido que las ONG internacionales puedan operar de forma sostenida y previsible, han advertido de que los nuevos requisitos israelíes podrían provocar el cierre forzoso de sus operaciones en un plazo de 60 días, lo que afectaría gravemente a los servicios esenciales, y han alertado de que uno de cada tres centros sanitarios podría cerrar.

También han instado a Israel a permitir el trabajo de la ONU y sus socios, incluida la UNRWA, tras la aprobación por el Parlamento israelí de una ley que facilita la suspensión de sus actividades, al considerarla vinculada a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, han criticado la retirada de licencias a varias ONG, como Médicos Sin Fronteras, y han pedido levantar las restricciones a la importación de material médico y de refugio, así como abrir los pasos fronterizos para aumentar la entrada de ayuda humanitaria.

“Aunque celebramos la apertura parcial del paso de Allenby, corredores como Rafah siguen cerrados o restringidos. El objetivo de 4.200 camiones semanales debe ser un suelo, no un techo”, han subrayado.

Los países han concluido que las actuales restricciones vulneran el derecho internacional humanitario y han reclamado su eliminación como paso esencial para avanzar hacia el fin del conflicto en Gaza.

Retirará la licencia a 37 ONG que operan en Gaza a partir de enero

El Gobierno de Israel retirará las licencias de 37 ONG que operan en Gaza y también en Cisjordania, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones "estuvieron involucrados en actividades terroristas".