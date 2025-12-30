Hamar herrialdek eskatu diote Israeli UNRWAk eta GKEek esku har dezatela egoera "katastrofikoaren" aurrean
Hamar herrialdek, tartean Frantziak eta Erresuma Batuak, Israeli eskatu diote nazioarteko GKEei eta NBEko erakundeei, UNRWAri kasu, Gazako Zerrendan lan egiten uzteko, murrizketa berriak iragarri ostean. Halaber, ohartarazi dute egoera humanitarioa berriro okertuko dela, "hondamen-egoera" dela iritzita.
Frantziako Gobernuak zabaldutako ohar bateratu batean, Kanada, Danimarka, Finlandia, Frantzia, Islandia, Japonia, Norvegia, Suedia, Suitza eta Erresuma Batuko Atzerri ministroek ohartarazi dute neguaren etorrerak biztanleria zibilaren bizi-baldintzak larriagotzen dituela, 1,3 milioi pertsonak premiazko babesa behar baitute.
Estatuek saneamendu azpiegituren kolapsoa salatu dute, 740.000 pertsonari eragiten diena, baita Gazako biztanleriaren gehiengoak pairatzen duen elikadura segurtasun falta handia ere.
Eskatu dituzten neurrien artean, nazioarteko GKEek modu iraunkorrean eta aurreikusgarrian lan egin ahal izatea eskatu dute, Israelgo baldintza berriek 60 eguneko epean euren operazioak nahitaez ixtea eragin dezaketela ohartarazi dute, eta horrek oinarrizko zerbitzuei larriki eragingo liekeela, eta hiru osasun zentrotik bat itxi litekeela ohartarazi dute.
Halaber, Israeli eskatu diote NBEren eta bere kideen lana ahalbidetzeko, UNRWA barne, Israelgo Parlamentuak bere jarduerak etetea errazten duen lege bat onartu ondoren, 2023ko urriaren 7ko erasoekin lotuta dagoela iritzita.
Era berean, hainbat GKEri (Mugarik Gabeko Medikuak, kasu) lizentziak kentzea kritikatu dute, eta material medikoaren eta babeslekuen inportazioaren murrizketak kentzea eskatu dute, baita laguntza humanitarioaren sarrera handitzeko pasabideak irekitzea ere.
“Allenby pasabidearen irekiera partziala ospatzen badugu ere, Rafah bezalako korridoreek itxita edo mugatuta jarraitzen dute. Astean 4.200 kamioi sartzearen helburuak gutxieneko kuota izan behar du, ez gehienekoa”, azpimarratu dute.
Herrialdeek ondorioztatu dute egungo murrizketek nazioarteko zuzenbide humanitarioa urratzen dutela, eta hura ezabatzea eskatu dute, Gazako gatazka amaitzeko funtsezko urrats gisa.
Gazan jarduten duten 37 GKEri lizentzia kenduko die urtarriletik aurrera
Israelgo Gobernuak Gazan eta Zisjordanian lan egiten duten 37 gobernuz kanpoko erakunderen lizentziak kenduko ditu, besteak beste, Mugarik Gabeko Medikuenak (MSF), erakunde horietako langileak "jarduera terroristetan sartuta" egon zirela iritzita.
AEBk CIAren droneekin eraso zion Venezuelako portu bati, 'New York Times' egunkariaren arabera
Oraingoz, ez Pentagonoak, ez AEBko Gobernuak, ez Venezuelak, ez dute baieztatu Trumpek aipatutako erasoa. Baieztatuko balitz, AEBk Venezuelako lurretan egindako lehen erasoa izango litzateke.
Trumpek ohartarazi du Hamasek "ondorioak" izango dituela, desarmatu eta Gazako su-etenaren bigarren fasea desblokeatu ezean
AEBko presidenteak dio gai gehienetan bat datorrela Israelekin, Abrahamgo Akordioak zabaltzearen alde dagoela eta ohartarazi du ez duela onartuko Iranek botere militarra berreskuratzea.
Putinen egoitzetako bati eraso egitea leporatu dio Errusiak Ukrainari, eta negoziazioak haustearekin mehatxu egin du
Zelenskik ukatu egin du erasoa egin izana, eta Putinen helburua "Ukrainaren aurkako erasoekin jarraitzeko aitzakia bat izatea" dela ohartarazi du sare sozialetan.
Trumpek Netanyahu hartuko du gaur Floridan, Israelek Gazarako duen plana aztergai
Aurten bosgarrenez bilduko dira bi buruzagiak. Aurreko hitzorduetan ez bezala, badirudi oraingo honetan nolabaiteko urruntze bat atzemango dela bien artean. Izan ere, eta hainbat iturriren arabera, ez dute jarrera bera Iranen eta Israelgo tropak Gazatik joatearen inguruan, besteak beste.
NBEko Segurtasun Kontseiluak premiazko bilera egingo du gaur, Israelek Somalilandia aitortu duela eta
Somaliak Tel Aviven aitortza "legez kanpoko erasoa" eta "Nazioarteko Zuzenbidearen aurkakoa" dela salatu du. Bestalde, Somalilandiak azpimarratu duenez, ez ditu Gazatik kanporatutako palestinarrak jasoko.
Trumpek eta Zelenskik aurrerapausoak eman dituzte Ukrainan bakea lortzeko bidean, baina akordiorik ez dute lortu
Floridan izandako bilerak Washingtonen eta Kieven arteko hurbilketa irudikatu du, baita Europako kide nagusiak berriro inplikatzeko asmoa ere. Hala ere, segurtasun-bermeei eta Ukraina ekialdeko lurraldeen egoerari buruzko funtsezko desadostasunak daude oraindik.
Lehen ministro nazionalistak alde handiz irabazi ditu Kosovoko hauteskundeak
Albin Kurtzen 'Autodeterminazioa' alderdiak botoen % 49 lortu ditu, 2021ean baino emaitza hobeak eskuratuz. Gobernua osatzeko enkargua jasoko du, eta otsailean botoen % 42 eskuratu eta gobernua osatzeko gai izan ez bazen ere, oraingoan herrialdea paralisi politikotik ateratzeko gai izan daiteke.
Zelenski eta Trump Floridan bildu dira, bake-planean "zehazteke" dauden gaiak argitzeko asmoz
Ukrainako presidentea itxaropentsu agertu da batzarraren atarian; izan ere, horren esanetan, "gauza asko erabaki daitezke Urteberri eguna heldu baino lehen". Donald Trumpek iragarri du Putinekin telefonoz hitz egin duela: "Oso elkarrizketa ona eta emankorra izan berri dut harekin".
Bi pertsona hil dira euriteen ondorioz Gazan, eta ur azpian geratu dira desplazatu askoren dendak
Bestalde, su-etena berez indarrean dagoen arren, laguntza humanitarioaren %41 bakarrik sartzen uztea leporatu dio Gazako Gobernuak Israeli. AEBra bidean da jada Netanyahu, astelehenean Donald Trumpekin biltzeko.