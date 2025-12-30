GAZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hamar herrialdek eskatu diote Israeli UNRWAk eta GKEek esku har dezatela egoera "katastrofikoaren" aurrean

Israelek UNRWAren operazioen etetea azkartzen duen lege bat onartu du, NBEren agentzia 2023ko urriaren 7ko erasoetan inplikatuta dagoela iritzita.
UNRWA-Gaza-clinica-Yabalia-efe
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hamar herrialdek, tartean Frantziak eta Erresuma Batuak, Israeli eskatu diote nazioarteko GKEei eta NBEko erakundeei, UNRWAri kasu, Gazako Zerrendan lan egiten uzteko, murrizketa berriak iragarri ostean. Halaber, ohartarazi dute egoera humanitarioa berriro okertuko dela,  "hondamen-egoera" dela iritzita.

Frantziako Gobernuak zabaldutako ohar bateratu batean, Kanada, Danimarka, Finlandia, Frantzia, Islandia, Japonia, Norvegia, Suedia, Suitza eta Erresuma Batuko Atzerri ministroek ohartarazi dute neguaren etorrerak biztanleria zibilaren bizi-baldintzak larriagotzen dituela, 1,3 milioi pertsonak premiazko babesa behar baitute.

Estatuek saneamendu azpiegituren kolapsoa salatu dute, 740.000 pertsonari eragiten diena, baita Gazako biztanleriaren gehiengoak pairatzen duen elikadura segurtasun falta handia ere.

Eskatu dituzten neurrien artean, nazioarteko GKEek modu iraunkorrean eta aurreikusgarrian lan egin ahal izatea eskatu dute, Israelgo baldintza berriek 60 eguneko epean euren operazioak nahitaez ixtea eragin dezaketela ohartarazi dute, eta horrek oinarrizko zerbitzuei larriki eragingo liekeela, eta hiru osasun zentrotik bat itxi litekeela ohartarazi dute.

Halaber, Israeli eskatu diote NBEren eta bere kideen lana ahalbidetzeko, UNRWA barne, Israelgo Parlamentuak bere jarduerak etetea errazten duen lege bat onartu ondoren, 2023ko urriaren 7ko erasoekin lotuta dagoela iritzita.

Era berean, hainbat GKEri (Mugarik Gabeko Medikuak, kasu) lizentziak kentzea kritikatu dute, eta material medikoaren eta babeslekuen inportazioaren murrizketak kentzea eskatu dute, baita laguntza humanitarioaren sarrera handitzeko pasabideak irekitzea ere.

“Allenby pasabidearen irekiera partziala ospatzen badugu ere, Rafah bezalako korridoreek itxita edo mugatuta jarraitzen dute. Astean 4.200 kamioi sartzearen helburuak gutxieneko kuota izan behar du, ez gehienekoa”, azpimarratu dute.

Herrialdeek ondorioztatu dute egungo murrizketek nazioarteko zuzenbide humanitarioa urratzen dutela, eta hura ezabatzea eskatu dute, Gazako gatazka amaitzeko funtsezko urrats gisa.

Gazan jarduten duten 37 GKEri lizentzia kenduko die urtarriletik aurrera

Israelgo Gobernuak Gazan eta Zisjordanian lan egiten duten 37 gobernuz kanpoko erakunderen lizentziak kenduko ditu, besteak beste, Mugarik Gabeko Medikuenak (MSF), erakunde horietako langileak "jarduera terroristetan sartuta" egon zirela iritzita.

Gazako Zerrenda Nbe Nazio Batuen Erakundea Israel Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X