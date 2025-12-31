ACCIDENTE FERRROVIARIO EN PERÚ
Al menos una persona fallecida y cerca de 80 heridas tras el choque frontal de dos trenes de la ruta turística hacia Machu Pichu

18:00 - 20:00
EITB
Euskaraz irakurri: Gutxienez pertsona bat hil da eta 80 inguru zauritu dira Machu Pichura zihoazen bi trenek aurrez aurre talka egin ostean
author image

EITB

Última actualización

Al menos una persona ha muerto y otras 78 han resultado heridas tras el choque frontal de dos trenes este martes por la tarde que cubrían la ruta turística hacia el Parque Arqueológico Nacional De Machu Picchu, en la localidad de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, en el sur de Perú.

Perú Internacional

