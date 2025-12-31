Al menos una persona fallecida y cerca de 80 heridas tras el choque frontal de dos trenes de la ruta turística hacia Machu Pichu

El partido Autodeterminación de Albin Kurti ha obtenido el 49 % de los sufragios, obteniendo incluso mejores resultados que en 2021. Recibirá el encargo de formar gobierno e intentan salir de la parálisis política en la que esta sumida el país desde los comicios de febrero cuando se quedó con el 42 % de los votos y fue incapaz de formar gobierno.