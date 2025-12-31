Israel-Somalilandia
El reconocimiento de Israel a Somalilandia, nuevo factor en el tablero geoestratégico en el Cuerno de África

El reconocimiento israelí a Somalilandia no solo reaviva un conflicto secesionista de décadas, sino que inserta una nueva y volátil pieza en el ya complejo tablero geoestratégico de alianzas y enemistades del Cuerno de África y el Medio Oriente.
(Foto de ARCHIVO) El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anuncia su reconocimiento a la república de Somalilandia al presidente somalilandés Abdirahman Mohamed Abdulahi, alias 'Irro' REMITIDA / HANDOUT por PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / X Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/12/2025
Videoconferencia entre Netanyahu y el presidente de Somalilandia. Foto: @netanyahu
El reconocimiento concedido por Israel a la región semiautónoma de Somalilandia, situada en el norte de Somalia, ha vuelto a poner en el foco la situación de esta autoproclamada república, que en 1991 declaró su independencia en medio del conflicto desatado tras la caída del régimen de Siad Barré en Somalia, si bien ningún país había dado hasta ahora el paso de aceptar la legalidad de este anuncio.

Esta decisión, presentada por Netanyahu como una extensión del "espíritu de los Acuerdos de Abraham", ha desencadenado un terremoto diplomático y ha sido categóricamente rechazada por el gobierno central de Somalia y por la comunidad internacional en pleno (a excepción de Taiwán), que apoyan la soberanía y la integridad territorial de Somalia.

La notificación fue realizada directamente por el primer ministro israelí al presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, "Irro", en un impulso por parte de Israel para incrementar la cooperación con la región. Un movimiento al que el gobierno somalí respondió de inmediato: el Parlamento declaró "nulo" el reconocimiento en una sesión extraordinaria, calificándolo como una violación del Derecho Internacional.

El presidente somalí Hasán Sheij Mohamud condenó lo que definió como un "ataque" israelí y advirtió sobre el "riesgo de desestabilización" regional, incluso la posibilidad de “revivir a elementos extremistas” como Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda y que ha cargado igualmente contra Netanyahu por este reconocimiento.

Situación geoestratégica clave

El movimiento israelí sitúa a Somalilandia, un territorio no reconocido pero con un gobierno autónomo funcional durante tres décadas, en el centro de una compleja disputa geoestratégica; si bien la región es considerada como una de las más estables y democráticas de Somalia.

Somalilandia posee una ubicación interesante, con más de 100 km de costa en el Golfo de Adén, frente a las costas de Yemen, y cerca del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, por donde pasa una parte crucial del comercio marítimo mundial.

Este reconocimiento de Israel sigue a otro acuerdo polémico: el memorando de entendimiento firmado a principios de 2024 entre Somalilandia y Etiopía, por el cual Adís Abeba buscaba acceder a una salida al mar a cambio de un futuro reconocimiento, algo que por ahora no se ha materializado sobre el terreno. Ambos pactos buscan aprovechar la posición estratégica de la región y han sido vistos como una afrenta directa a la soberanía de Somalia.

 

Mapa de la región de Somalilandia. Fuente: Enciclopedia Británica.

Reacciones internacionales y temores

El paso de Israel, aplaudido por las autoridades de Somalilandia, que consideran que se trata de una victoria histórica para sus aspiraciones independentistas, ha sido sin embargo condenado por la Unión Africana, la Liga ÁrabeTurquía –un aliado clave de Mogadiscio con una importante base militar en el país–, Irán, el gobierno palestino, el movimiento Hamás y los rebeldes hutíes de Yemen, que enmarcan la medida en el juego geopolítico de Israel en la región.

Entre los principales temores de estas partes figuran la posibilidad de que Israel intente alcanzar acuerdos militares y de seguridad con Somalilandia, que podría incluir la instalación de bases frente a las costas de Yemen, país contra el que Israel ha lanzado decenas de bombardeos en los últimos años.

Asimismo, las autoridades palestinas y Hamás han alertado de la posibilidad de que el Gobierno israelí quiera reasentar en Somalilandia a población de la Franja de Gaza, unos temores que han sido ya rechazados por las autoridades de la región semiautónoma somalí, que han garantizado que esta opción no está sobre la mesa.

Turquía, por su parte, ve con suspicacia la decisión de Israel -con quien mantiene un tenso enfrentamiento en Siria-, especialmente debido a sus potentes inversiones en Somalia, donde Ankara cuenta con su mayor base militar fuera de su territorio. El Gobierno turco ha dado además un importante apoyo militar al Ejército somalí en su lucha contra Al Shabaab y figura como uno de los principales socios de Mogadiscio.

El reconocimiento israelí a Somalilandia no solo reaviva un conflicto secesionista de décadas, sino que inserta una nueva y volátil pieza en el ya complejo tablero geoestratégico de alianzas y enemistades del Cuerno de África y el Medio Oriente.

