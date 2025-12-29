Trump recibe este lunes a Netanyahu en Florida para tratar el plan israelí para Gaza
Se trata de la quinta vez en este año que el primer ministro israelí visita EE. UU., aunque diversas fuentes afirman que en esta nueva reunión podría evidenciarse un cierto distanciamiento entre ambos por posturas enfrentadas en temas como Irán o la retirada militar de Israel de Gaza.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este lunes en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para abordar la nueva fase del plan para la Franja de Gaza.
Desde el pasado 10 de octubre rige un inestable alto el fuego en la Franja, en medio de las acusaciones de Israel y Hamás de estar boicoteando la hoja de ruta acordada para poner fin a más de dos años de ataques sobre el enclave palestino, que han dejado ya más de 71.000 muertos y una severa crisis humanitaria.
El plan pactado entre Israel y EE. UU. tiene dos fases, y la primera culminará cuando Hamás entregue los restos del último rehén que permanece en el enclave palestino. Trump quiere anunciar el inicio de la segunda fase que, entre otras cuestiones, exige una nueva retirada militar israelí, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional para evitar nuevos enfrentamientos.
Sin embargo, no parece que Israel esté por la labor de comenzar una nueva fase. Hamás ha denunciado que las propias autoridades israelíes están entorpeciendo de manera deliberada los trabajos para recuperar los cuerpos que aún permanecen en el enclave palestino. Además, el ejército israelí sigue incumpliendo los términos de entrada de ayuda humanitaria acordados y la reapertura del paso fronterizo de Rafah.
Netanyahu, quien estará acompañado por familiares del último rehén en manos de Hamás, se reunirá primero con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La cita de este lunes en Mar-a-Lago es la quinta en este año desde que el republicano regresara a la Casa Blanca.
Irán, posible motivo de fricción
A diferencia de los encuentros anteriores, esta reunión podría enfrentar dificultades para lograr un acuerdo dado el deterioro de la relación entre ambos, según informa el diario The Washington Post. Entre las discrepancias, el diario menciona que en el tema de Irán, Netanyahu busca el visto bueno para otro ataque contra el programa de misiles balísticos de la República Islámica, posiblemente como parte de una operación conjunta con Estados Unidos, a pesar de que Trump exigió enérgicamente el fin de la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio y declaró que el programa nuclear iraní había sido "totalmente destruido"" por bombarderos estadounidenses.
Se citan también las acciones de Israel en Siria y Líbano, contrarias a los intereses de Estados Unidos.
