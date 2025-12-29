EKIALDE HURBILA

Trumpek Netanyahu hartuko du gaur Floridan, Israelek Gazarako duen plana aztergai

Aurten bosgarrenez bilduko dira bi buruzagiak. Aurreko hitzorduetan ez bezala, badirudi oraingo honetan nolabaiteko urruntze bat atzemango dela bien artean. Izan ere, eta hainbat iturriren arabera, ez dute jarrera bera Iranen eta Israelgo tropak Gazatik joatearen inguruan, besteak beste. 

Trumpek eta Netanyahuk irailean egin zuten bileraren irudia. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Floridan (AEB), Mar-a-Lago luxuzko egoitzan, beste bilera garrantzitsu bat du gaur Donald Trump AEBko presidenteak, atzo Volodimir Zelenski Ukrainako buruzagia hartu ostean. Oraingoan, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa izango du bisitan, horrek Gazako Zerrendarako prestatu duen egitasmoa aztertzeko. 

Gazan su-eten ahula indarrean dagoela (urriaren 10etik dago martxan) egingo dute hitzordua. Israelek eta Hamasek elkarri leporatu diote adostutakoak bete ez izana. Azken bi urte luze hauetan Tel Avivek 71.000 palestinar hil ditu eta krisialdi humanitario larria eragin du. 

Israelek eta AEBk adostutako planak bi fase ditu, eta Donald Trumpen asmoa omen da aurki bigarren fase horren hasiera iragartzea. Horretarako, baina, Hamasek bere esku duen azken bahitutakoaren gorpuzkiak entregatu behar ditu. Adostutakoaren arabera, bigarren fasean Israelek tropak erretiratu beharko ditu Gazatik, Hamasek armak utzi eta nazioarteko indar bat sartu beharko da Gazan, borrokak saihesteko. 

AEBren asmoak asmo, badirudi Israelek lehengo lepotik duela burua, eta lehen faseari eusteko eginahalak egingo ditu. Hamasek salatu du Israelgo agintariak bahitutakoen gorpuak topatzeko lanak nahita oztopatzen ari direla. Horrez gain, Israelgo Armada ez da betetzen ari laguntza humanitarioaren arloan adostutakoa. Rafahko pasabideak ere itxita jarraitzen du, bestela hitzartu bazuten ere. 

Aurtengo bosgarren bilera dute Trumpek eta Netanyahuk. Aurrez, Marco Rubio AEBko Estatu idazkariarekin bilduko da Israelgo lehen ministroa. 

Iran, ika-miken balizko iturburu

Aurreko bilerak giro onean egin dituzte bi buruzagiek, baina The Washington Post egunkariaren arabera, gaurkoa bestelakoa izan daiteke. Desadostasunak sortu omen dira hainbat gairen gainean. Hala, eta betiere AEBko hedabideak aipatutako iturrien arabera, Iran ei da gai arantzatsuetako bat. Netanyahuk Trumpen oniritzia nahi du errepublika islamikoaren misilen programaren kontra aritzeko, baina Trumpek ez omen du inguru horretan gatazka gehiagorik nahi. 

Sirian eta Libanon oldarraldia egitearen kontra ere badago AEB. 

 

