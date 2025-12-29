El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, han mantenido este lunes en Florida una reunión centrada en el bloqueo del alto el fuego en Gaza y en el futuro del plan de paz impulsado por Washington. El encuentro ha tenido lugar en la residencia de Trump en Mar-a-Lago y ha estado marcado por los elogios mutuos y por la exigencia de un desarme de Hamás.

Tras la reunión, Trump ha insistido en que el desarme del grupo islamista es una condición imprescindible para avanzar hacia la segunda fase del acuerdo. “Tiene que haber un desarme de Hamás”, ha afirmado, advirtiendo de que, si no se produce, “habrá consecuencias”. El presidente estadounidense ha señalado que Hamás dispondrá de un plazo “corto” para entregar las armas.

Trump ha elogiado el liderazgo de Netanyahu, al que ha definido como “un primer ministro en tiempo de guerra”, y ha asegurado que ambos dirigentes “han llegado a muchas conclusiones” durante el encuentro. “Estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas”, ha dicho, aunque ha reconocido discrepancias en algunos asuntos, como la violencia de colonos israelíes en Cisjordania.

La segunda fase del plan de paz para Gaza sigue bloqueada por desacuerdos clave, entre ellos el desarme de Hamás, la retirada de las tropas israelíes del enclave y la definición de un modelo de gobernanza interina. La primera fase del alto el fuego, aplicada solo de forma parcial, ha incluido un cese limitado de las hostilidades y la liberación de la mayoría de los rehenes, aunque ha estado marcada por acusaciones mutuas de incumplimientos.

Sobre Irán, Trump ha advertido de que Teherán podría estar reconstruyendo su programa nuclear en instalaciones distintas de las ya bombardeadas por Estados Unidos. “Irán ha sido reducido en poder y prestigio, pero no podemos dejar que se reconstruya”, ha afirmado. El presidente se ha mostrado abierto a un eventual diálogo con la República Islámica, aunque ha reiterado que apoyaría un nuevo ataque israelí si Irán continúa desarrollando misiles balísticos o capacidades nucleares.

Trump también ha asegurado que existe un “entendimiento” en relación con Siria y ha dicho que trabajará para mejorar la relación entre Israel y el presidente sirio. En cuanto al Líbano, ha señalado que Washington seguirá de cerca los esfuerzos para desarmar a Hizbulá, grupo al que ha acusado de “comportarse muy mal”.

Por su parte, Netanyahu ha destacado que Trump ha sido claro sobre la necesidad de reformas profundas en la Autoridad Palestina y ha respaldado la idea de una administración transitoria en Gaza tras el conflicto.

El presidente estadounidense ha reafirmado además su apuesta por ampliar los Acuerdos de Abraham y ha asegurado que Arabia Saudí se sumará a ellos “en algún momento”. Preguntado por las maniobras militares de China cerca de Taiwán, Trump ha restado importancia a esos ejercicios y ha dicho que no le preocupan.

La reunión ha servido para mostrar la coordinación entre Washington y Tel Aviv en un contexto de fuerte tensión regional, mientras el proceso de paz en Gaza sigue estancado y Hamás mantiene su negativa a deponer las armas.

Las declaraciones contrastan con la posición expresada este mismo lunes por el brazo armado de Hamás, las Brigadas al Qasam, que ha afirmado que el pueblo palestino “no renunciará a las armas mientras persista la ocupación” israelí y ha reafirmado su “derecho inherente” a responder a lo que ha calificado como “crímenes” de Israel, al que ha acusado de haber violado el alto el fuego.

Netanyahu ha calificado el encuentro como “muy productivo” y ha destacado la coincidencia en la mayoría de los asuntos tratados, aunque Trump ha reconocido que persisten diferencias, por ejemplo, en la violencia de los colonos en Cisjordania. Aun así, el presidente estadounidense ha afirmadp que ambos líderes comparten el objetivo de mantener la estabilidad regional: “Tenemos paz en Oriente Medio y queremos que siga siendo así”.