Ataque
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un ataque nocturno ruso deja 4 muertos y más de 20 heridos en Kiev

El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que la operación "es una respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra la sede del presidente ruso en la región de Novgorod el pasado 29 de diciembre".

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lau pertsona hil eta hogeitik gora zauritu ditu Errusiak Kieven guean egindako eraso batean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Al menos cuatro personas han muerto y otras 24 han resultado heridas en el ataque con drones y misiles, lanzado anoche contra la capital ucraniana, Kiev, han informado este viernes las autoridades.

"4 muertos y 24 heridos, entre ellos médicos y trabajadores del Servicio Estatal de Emergencias" (SES), informa en un mensaje en Telegram la Policía Nacional de Ucrania, en el que señala que en la noche al 9 de enero, la capital volvió a sufrir un ataque aéreo enemigo a gran escala.

Entre los muertos se encuentra un trabajador sanitario y entre los 24 heridos, cinco trabajadores del SES y tres médicos que trabajaban en el lugar del ataque en uno de los distritos afectados en el momento en el que se produjo un nuevo ataque, precisa el reporte.

La policía agrega que hasta las 07:00 hora local se habían documentado daños en seis distritos de la ciudad y, en concreto, se han visto afectados edificios de viviendas de varias plantas y casas, una guardería, garajes, automóviles e infraestructuras.

"La policía, junto con los empleados del SES y otros servicios, siguen trabajando en el lugar, registra y documenta las consecuencias de otro crimen de guerra", agrega el comunicado.

El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que la operación "es una respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra la sede del presidente ruso en la región de Novgorod el pasado 29 de diciembre".

Ataque con un misil hipersónico Oréshnik

Rusia atacó anoche la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país, con un misil hipersónico Oréshnik, que recorrió su trayectoria con una velocidad de cerca de 13 000 kilómetros por hora, ha denunciado el alcalde de la urbe, Andrí Sadovi.

Guerra Rusia - Ucrania Rusia Internacional Guerra en Ucrania

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ramón Larramendi, vasco residente en Groenlandia: “Hay estupefacción, temor e indignación; no estamos en venta”

La aventura y la exploración le llevaron a Ramón Larramendi por primera vez a Groenlandia en 1986, donde reside desde hace 40 años. Señala que las amenazas y deseos de Donald Trump de comprar la isla han provocado un gran cambio en la opinión de los  groenlandeses (el 80% es inuit) que hasta hace años eran bastante "pro-americanos". Ahora sin embargo, dice, ese sentimiento "se ha trasnformado en rechazo total". 
Cargar más
Publicidad
X