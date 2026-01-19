Costa convocará a los países de la UE en los próximos días para coordinar una respuesta a Trump
Tras la reunión con embajadores europeos este domingo, el presidente del Consejo Europeo ha subrayado que los países de la UE tienen la disposición de defenderse "de cualquier forma de coacción" pero también de "continuar dialogando constructivamente con Estados Unidos en todos los asuntos de interés común"
El presidente del Consejo Europeo, António Costa convocará a los Estados miembros a una reunión extraordinaria "en los próximos días", después de que los embajadores europeos mantuvieran una reunión de urgencia tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los ocho países que mandaron tropas a Groenlandia.
Según fuentes europeas, Costa, podría convocar la reunión de forma presencial el próximo jueves 22 de enero.
En un comunicado del domingo, el presidente del Consejo Europeo añadió que durante sus consultas con los Estados miembros "sobre las últimas tensiones en torno a Groenlandia" pudo reafirmar su "firme compromiso" al apoyo y la solidaridad europea con Dinarmarca y Groenlandia, así como "sobre los principios del derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional".
Aseguró que los Estados miembros reconocen el "interés transatlántico compartido por la paz y la seguridad en el Ártico, especialmente trabajando a través de la OTAN" y comparten que "los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y son incompatibles con el acuerdo comercial UE-EE.UU.".
Además, subrayó que los países de la UE tienen la disposición de defenderse "de cualquier forma de coacción" pero también de "continuar dialogando constructivamente con Estados Unidos en todos los asuntos de interés común".
Reunión de embajadores
Durante la reunión del domingo, los embajadores debatieron sobre las relaciones entre la Unión Europea (UE) y EE. UU. y coordinaron su respuesta a las amenazas estadounidenses.
Los europeos tienen varias opciones de represalia sobre la mesa, entre ellas el paquete de contramedidas que la Comisión Europea preparó el pasado año contra EE.UU. en caso de que no se lograra un acuerdo con ese país para evitar una guerra comercial.
En concreto, la UE se había guardado en la recámara un arsenal de contramedidas aprobado por la mayoría de países miembros, valorado en 93 000 millones de euros, que debía entrar en vigor de forma escalonada a partir del 7 agosto si finalmente no se llegaba a un acuerdo, y que podría reactivarse en cualquier momento.
"Es obvio que algo que surgirá, si no hoy, pronto", dijo una fuente diplomática, que añadió que "se pueden reactivar con bastante facilidad y rapidez" y que "es un punto de partida obvio" para la UE.
Sin embargo, "eso no excluye otras medidas", señaló la fuente.
Los embajadores también debatieron el uso del instrumento anticoerción europeo, un mecanismo que tardaría meses en poder activarse pero representaría una respuesta más contundente por parte de la UE.
Según fuentes del Elíseo, Francia "reafirmó ante sus interlocutores la importancia de una respuesta europea firme, unida y coordinada mediante la activación del instrumento anticoerción en caso de que Estados Unidos llevara a cabo su amenaza arancelaria".
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, señaló tras la reunión que los miembros de la UE "nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de defender la soberanía de Groenlandia y del Reino de Dinamarca".
"Siempre protegeremos nuestros intereses estratégicos económicos y de seguridad", añadió Von der Leyen en un mensaje en X, en el que recalcó: "Afrontaremos estos retos a nuestra solidaridad europea con firmeza y determinación".
Trump amenazó con imponer aranceles del 10 % desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, miembros de la OTAN que habían enviado tropas a Groenlandia, como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla ártica, cifra que podría incrementarse hasta el 25% a partir de junio en caso de persistir en su actitud.
