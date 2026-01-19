EBko herrialdeak deituko ditu Costak datozen egunetan, Trumpi erantzun bateratua emateko
Igande honetan Europako enbaxadoreekin izandako bileraren ostean, Europako Kontseiluko presidenteak azpimarratu du EBko herrialdeak prest daudela "edozein hertsapenen" aurrean bere burua defendatzeko, baina baita "interes komuneko gai guztietan AEBrekin modu eraikitzailean hitz egiten jarraitzeko ere".
Antonio Costa Europako Kontseiluaren presidenteak ezohiko bilera batera deituko ditu estatu kideak "datozen egunetan", Donald Trump AEBko presidenteak Groenlandiara tropak bidali zituzten zortzi herrialdeei muga-zergak ezartzeko mehatxua egin duela eta Europako enbaxadoreekin premiazko bilera bat egin ostean.
Europako iturrien arabera, Costak aurrez aurreko bilera deitu dezake urtarrilaren 22an, ostegunarekin.
Igandean argitaratutako ohar batean, Europako Kontseiluko presidenteak gaineratu du "Groenlandiaren inguruko azken tentsioen inguruan" estatu kideekin egindako kontsultetan argitu egin zuela Europak Dinarmarkari eta Groenlandiari babesa eta elkartasuna emateko "konpromiso irmoa" duela, baita "nazioarteko zuzenbidearen, lurralde osotasunaren eta subiranotasun nazionalaren printzipioekiko" ere.
Estatu kideek "Artikoan bakearen eta segurtasunaren alde partekatutako interes transatlantikoa" onartzen dutela ziurtatu du, "bereziki NATOren bidez lan eginez". Era berean, baieztatu du, kideen ustez, "muga-zergek harreman transatlantikoak ahulduko lituzketela eta AEB-EB merkataritza akordioarekin bateraezinak" direla.
Gainera, azpimarratu du EBko herrialdeak "edozein hertsapenen aurrean" bere burua defendatzeko prest daudela, baina baita "interes komuneko gai guztietan AEBrekin modu eraikitzailean hitz egiten jarraitzeko" ere.
Enbaxadoreen bilera
Igandeko bileran, enbaxadoreek Europar Batasunaren (EB) eta AEBren arteko harremanei buruz eztabaidatu zuten eta AEBko mehatxuei emango zaien erantzuna koordinatu zuten.
Europarrek hainbat errepresalia aukera dituzte mahai gainean, besteak beste, Europako Batzordeak iaz AEBren aurka prestatu zuen kontraneurrien sorta. Herrialde horrekin merkataritza gerra saihesteko akordiorik ez lortzekotan abiarazteko plana zen hori.
Zehazki, EBk herrialde kide gehienek onartutako kontraneurrien sorta gorde zen une hartan tiraderan, 93.000 milioi eurokoa, abuztuaren 7tik aurrera modu mailakatuan indarrean jarri beharrekoa, azkenean akordiorik lortzen ez bazen, eta edozein unetan berraktibatu daiteke.
"Bistakoa da; zerbait mugituko da, gaur ez bada, laster", esan zuen iturri diplomatiko batek, eta gaineratu zuen "nahiko erraz eta azkar" berraktiba daitezkeela eta EBrentzat "ageriko abiapuntua" dela.
Hala ere, "horrek ez ditu beste neurri batzuk baztertzen", adierazi zuen iturriak.
Enbaxadoreek Europako hertsapenaren aurkako tresna erabili ala ez ere eztabaidatu zuten. Mekanismo horrek hilabeteak beharko lituzke aktibatzeko, baina EBren erantzun irmoagoa izango litzateke.
Eliseoko iturrien arabera, Frantziak "Europaren erantzun irmo, batu eta koordinatuaren garrantzia berretsi zuen solaskideen aurrean, AEBk muga-zergen mehatxua eginez gero hertsapenaren aurkako tresna aktibatzearen alde eginda".
Ursula Von der Leyen Europako Batzordearen presidenteak bileraren ostean adierazi zuenez, EBko kideok "tinko eusten diogu Groenlandiaren eta Danimarkako Erresumaren subiranotasuna defendatzeko konpromisoari".
"Beti babestuko ditugu gure interes estrategiko ekonomikoak eta segurtasunekoak", gaineratu du Von der Leyenek Xn idatziriko mezu batean, eta honako hau azpimarratu du: "Elkartasun erronka horiei tinko eta erabakitasunez egingo diegu aurre".
Trumpek mehatxu egin zuen otsailaren 1etik aurrera % 10eko muga-zergak ezarriko zituela Groenlandiara tropak bidali zituzten Alemaniako, Frantziako, Erresuma Batuko, Suediako, Norvegiako, Herbehereetako, Finlandiako eta Danimarkako produktuen gainean, Artikoko uhartea anexionatzeko asmoei babesa emateko presio neurri gisa. Kopuru hori % 25era igo liteke ekainetik aurrera, jarrera horri eutsiz gero.
