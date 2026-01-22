Los líderes de los 27 se reúnen hoy para buscar una respuesta común aunque Trump haya retirado sus amenazas
Valoran reabrir la guerra comercial con Washington o activar el mecanismo anticoerción ante la "coerción" de Trump. El miércoles, sin embargo, el presidente estadounidense anunció que retiraba su amenaza de imponer nuevos aranceles a Europa.
Los líderes de los Veintisiete se reúnen hoy en Bruselas en un Consejo Europeo extraordinario convocado a comienzos de semana por el presidente de la institución, António Costa, para acordar una respuesta conjunta a la amenaza de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia. También tienen previsto abordar la posible imposición de nuevos aranceles a los países europeos que participaron en maniobras militares en la isla del Ártico; sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que retiraba su amenaza en este punto.
En plena crisis abierta con la Administración de Donald Trump por sus pretensiones de anexionarse parte del territorio de un país miembro de la UE, Dinamarca, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se encuentran apenas un mes después de la última cumbre del Consejo Europeo, esta vez para debatir una respuesta ante la "coerción" de Washington.
Durante estos últimos días, los líderes de la UE han mantenido contactos en eventos en los que han ido coincidiendo en los márgenes del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), aunque será en esta cumbre convocada en Bruselas donde deberán fijar la posición de la Unión frente a Washington.
La cumbre pareció peligrar tras trascender que el presidente francés, Emmanuel Macron, invitó al mandatario estadounidense, Donald Trump, a una cena en París con los países del G7 y a la que también estarían invitados ucranianos y rusos, aunque finalmente no llegó a confirmarse y el Consejo Europeo ha corroborado la asistencia del inquilino del Elíseo.
De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, tomó este miércoles la decisión de no volver al Foro de Davos para centrarse en la preparación de esta reunión "muy importante" y en la que se hará "balance" de la situación geopolítica de la Unión Europea, según ha explicado en una rueda de prensa el portavoz comunitario Olof Gill.
Está previsto que los líderes de los Veintisiete también aborden otros asuntos, como la posible participación de la UE en la Junta de Paz para la Franja de Gaza organizada por Estados Unidos, invitación que algunos países miembros ya han rechazado, como Francia, que ha argumentado que cuestiona los principios de la ONU por querer en un futuro mediar otros conflictos a nivel mundial.
Solidaridad con Dinamarca y Groenlandia
Por el momento, hay consenso en torno a la defensa del Derecho Internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional de los países de la UE, tal y como ha detallado el propio presidente del Consejo Europeo durante su intervención este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
Según el socialista portugués, también hay un amplio apoyo y solidaridad con Dinamarca y Groenlandia, a la vez que se comparte la importancia de la seguridad en la región del Ártico, que los Veintisiete sostienen que debe garantizarse a través de la OTAN.
Donald Trump lleva semanas amenazando con nuevos aranceles a hasta seis países de la UE, y los líderes de los Estados miembros coincidieron que había que responder con firmeza. Sin embargo, en la víspera de esta cumbre extraordinaria, el presidente estadounidense adelantó que retiraba sus amenazas arancelarias, por lo que quedará por ver qué medidas concretas ponen los europeos como defensa frente a futuras posibles coerciones.
Aranceles y mecanismo anticoerción
Durante su intervención en la Eurocámara, Costa avisó de que la Unión Europea tiene "el poder y las herramientas" para defenderse de "cualquier forma de coerción". "Estamos preparados para defendernos, para defender a nuestros Estados miembros, a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas", esgrimió.
Una posible respuesta sería la de reabrir la guerra arancelaria con Washington, cancelando el acuerdo comercial cerrado con Donald Trump y reactivando el paquete de 93 000 millones en aranceles que la Unión guarda en el cajón desde el pasado verano y que entrarán en vigor el 6 de febrero salvo que los 27 acuerden lo contrario.
Hay otros instrumentos comerciales, como el mecanismo anticoerción que permite sancionar a países terceros que ejercen la presión económica para tratar de forzar a la UE, un instrumento muy potente, pero de proceso más lento por lo que no permite una activación inmediata.
Con todo, aunque no está previsto en la agenda que tendrán los líderes, ya que se cerrará de manera definitiva este jueves por la mañana, es probable que el freno a Mercosur por el Parlamento Europeo se cuela al inicio de la cumbre, dado que va la presidenta de la Eurocámara al arranque.
Además, durante estas últimas semanas se han acumulado asuntos que podrían ser objeto de ser tratados en este Consejo Europeo, como la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, la sanciones que la Comisión prepara contra Irán o las negociaciones para el acuerdo de paz en Ucrania.
Te puede interesar
El Parlamento Europeo lleva el acuerdo UE-Mercosur a la justicia. ¿Ahora qué?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puede tardar en pronunciarse entre 18 y 24 meses.
Trump anuncia un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y retira la amenaza de aranceles
En su discurso en el Foro Económico Mundial, el presidente de EE. UU. ha afirmado que no quiere emplear la fuerza para hacerse con Groenlandia, pero ha insistido en querer comprarla.
Las elecciones de mitad de mandato de EE.UU., la próxima ''patata caliente'' de Trump
Las elecciones mid term, o de medio mandato, son votaciones que se realizan el martes siguiente al primer lunes de noviembre en años en los que no hay elección presidencial. Se eligen todos los miembros de la Cámara de Representantes (se renueva cada dos años completamente) y una tercera parte del Senado (se eligen por periodos de seis años). Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, analiza todas las claves de estos comicios.
El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea
El Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor de remitir el polémico acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Sudamérica al máximo tribunal del bloque, una medida que podría retrasar el acuerdo dos años y potencialmente anularlo.
El actor Timothy Busfield será eliminado digitalmente de su próxima película tras ser acusado de abuso sexual infantil
El 9 de enero se emitió una orden de arresto contra Busfield por dos cargos de abuso sexual contra un menor y días después él mismo se presentó ante las autoridades. Mantiene que se trata de una venganza y que los padres de los menores tienen un amplio historial de fraude. Un juez ha decretado la puesta en libertad del actor bajo su responsabilidad a la espera de juicio.
Trump rechaza acudir a la cumbre del G7 propuesta por Macron porque no le queda "mucho tiempo" en el Elíseo
El presidente estadounidense ha respondido de esta manera a la propuesta del mandatario francés de celebrar una cumbre del G7 este jueves en París con la participación de Rusia, en lo que sería el primer encuentro de este tipo desde la invasión rusa en Ucrania.
Macron en Davos: "No hay que dejarse impresionar" por las amenazas de Estados Unidos
El presidente de Francia ha reconocido que la OTAN “es una instancia debilitada si no somos coherentes”.
Von der Leyen: "La respuesta de la UE sobre Groenlandia será firme, unida y proporcional"
La presidenta de la Comisión Europea ha defendido aumentar la inversión para reforzar la seguridad en el Ártico.
Donald Trump tan solo ha necesitado un año para poner patas arriba la política estadounidense y el orden mundial
Algunos expertos afirman que el gobierno personalista de Donald Trump ha hecho temblar los pilares de la democracia estadounidense. Juanma Benítez, profesor de la Universidad de Columbia, y el exasesor de Barack Obama, Brett Bruen, han valorado para EITB este año de mandato de Donald Trump.