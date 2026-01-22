Groenlandia - AEB

EBko 27en buruzagiak gaur bilduko dira erantzun bateratua adosteko, Trumpek mehatxuak erretiratu dituen arren

Washingtonekin gerra komertziala berriz irekitzea edo Trumpen "hertsaduraren" aurrean koertzioaren aurkako mekanismoa aktibatzea baloratu dute egunotan. Atzo, ordea, AEBko presidenteak iragarri zuen Europari muga-zerga berriak ezartzeko mehatxua bertan behera utziko zuela.

Bilera Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak deitu zuen astearen hasieran.

Europar Batasuneko 27 kideetako estatuburu eta gobernuburuak gaur bilduko dira Bruselan, Europako Kontseilu berezi batean. Horretan, Groenlandiaren harira AEBk egindako mehatxuen aurrean jarrera bateratua adostea aurreikusten dute. Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak deitu du bilera, Washingtonen “presioaren” aurrean hartu beharreko neurriak adosteko.

Mahai gainean izango dituzte, besteak beste, AEBrekin gerra komertziala berriro irekitzea edo koertzioaren aurkako mekanismoa aktibatzea. Hala ere, bilera honen bezperan, Donald Trump presidente estatubatuarrak iragarri zuen Europari muga-zerga berriak ezartzeko mehatxua bertan behera utziko zuela.

Goi-bilera Groenlandia kontrolatzeko asmoa adierazi izanak sortutako tentsioaren testuinguruan egingo dute. Izan ere, Danimarkaren menpeko lurralde horren inguruko Trumpen adierazpenek krisi politikoa piztu dute Ebren eta AEBren artean.

EBko buruzagiak azken egunotan harremanetan egon dira Davosen, bertan egiten ari den Munduko Ekonomia Foroaren harira, baina Bruselako bilera honetan finkatuko dute Batasunak AEBren aurrean izango duen estrategia. Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak, esaterako, Davosera ez itzultzea erabaki du, goi-bilera “oso garrantzitsu” honen prestaketan buru-belarri aritzeko.

Nolanahi ere, buruzagiek bestelako hainbat gai ere jorratuko dituzte, hala nola AEBk antolatutako Gazako Zerrendarako Bake Batzarrean EBk parte hartzeko aukera. Dagoeneko kide batzuek, Frantziak kasu, gonbidapen horri uko egin diote, Nazio Batuen printzipioak zalantzan jartzen dituelakoan.

Danimarkarekiko eta Groenlandiarekiko babesa

Europako Kontseiluko presidenteak azaldu duenez, adostasuna dago Nazioarteko Zuzenbidearen, lurralde-osotasunaren eta subiranotasun nazionalaren defentsan. Ildo horretan, Danimarkarekiko eta Groenlandiarekiko elkartasuna berretsi dute estatu kideek, eta adierazi dute Artikoko segurtasuna NATOren bidez bermatu behar dela.

Azken asteetan, Trumpek EBko sei herrialderi muga-zerga berriak ezartzeko mehatxua egin du behin eta berriz, eta europar buruzagiek irmotasunez erantzuteko beharra azpimarratu dute. Orain, ordea, AEBko presidenteak mehatxu horiek baztertu dituela iragarri ostean, ikusteke dago zer neurri zehatz adostuko dituzten etorkizuneko balizko presioei aurre egiteko.

Tresna komertzialak mahai gainean

Europako Parlamentuan egindako agerraldian, Costak adierazi zuen Europar Batasunak “tresnak eta gaitasuna” dituela edozein presio ekonomikori aurre egiteko. Horien artean dago Washingtonekin sinatutako merkataritza-akordioa bertan behera uztea eta joan den udaz geroztik etenda dauden 93.000 milioi euroko muga-zergak berriro aktibatzea.

Beste aukera bat koertzioaren aurkako mekanismoa da, EB behartzeko presio ekonomikoa erabiltzen duten hirugarren herrialdeei zigorrak ezartzeko aukera ematen duena. Tresna indartsua da, baina prozedura luzea duenez, ez litzateke berehalako erantzuna izango.

Gainera, azken asteotan pilatu diren beste gai batzuk ere mahai gainean jar daitezke, hala nola AEBk Venezuelan egindako operazio militarra, Irani ezartzeko prestatzen ari diren zigorrak edo Ukrainako bake-negoziazioak, besteak beste.

