Trump firma en Davos el acta de constitución de la Junta de Paz para Gaza

Hamás ha condenado "con firmeza" la inclusión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en este organismo promovido por el presidente estadounidense.
DAVOS (Switzerland), 22/01/2026.- US President Donald Trump (C) sits between Bahrain's Minister of the Prime Minister's Court Sheikh Isa bin Salman bin Hamad Al Khalifa (L) and Morocco's Foreign Minister Nasser Bourita (R) during a signing ceremony of the 'Board of Peace' charter during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Bahrein, Marruecos, Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Donald Trump, en el centro, en el acto de la firma de constitución de la Junta de Paz. Foto: EFE
Arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado oficialmente este jueves la Junta de Paz para Gaza, el organismo que liderará Washington para supervisar el alto el fuego en la Franja y garantizar la estabilidad de la zona, asegurando que la institución tendrá "éxito" y que podrá posteriormente expandirse para tener un alcance global.

En un acto en el Foro Económico de Davos, el mandatario estadounidense ha proclamado que la entidad creada por su Administración "va a tener mucho éxito en Gaza", tras insistir en que la desmilitarización del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, se llevará a cabo: "Si Hamás no cumple lo que prometió, será su fin".

En este sentido, ha indicado que la Junta de Paz va a promover la estabilización de todo Oriente Próximo. "Creo que va a suceder, va a poner fin a décadas de sufrimiento, detener generaciones de odio y derramamiento de sangre, y forjar una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región", ha señalado.

A renglón seguido, Trump ha apuntado que la entidad puede expandir su alcance y "hacer muchas otras cosas". "Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos", ha dicho, afirmando que la entidad "puede expandirse" a medida que logre sus objetivos en la Franja de Gaza.

En plenas críticas por la intención del magnate estadounidense de que esta entidad sustituya a Naciones Unidas, Trump ha aclarado desde el estrado del Foro de Davos que la Junta de Paz trabajará "en colaboración” con Naciones Unidas. "Siempre he dicho que Naciones Unidas tienen un enorme potencial, pero no lo han aprovechado", ha afirmado.

De esta forma, ha apostado por "combinar" ambas organizaciones, porque "puede ser algo muy único para el mundo", insistiendo en que esta entidad se pone a disposición de toda la comunidad internacional y no se circunscribe solo a Estados Unidos.

A este discurso le ha seguido una firma de los miembros de la Junta de Paz, con la presencia de representantes de Hungría, Bulgaria, Marruecos, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Pakistán, Qatar, Paraguay, Arabia Saudí, Turquía, Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Hamás condena "con firmeza" la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz

Hamás ha condenado "con firmeza" este jueves la inclusión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Junta de Paz: “Consideramos que esto es una grave indicación de que se contradicen los principios de justicia y rendición de cuentas”.

Netanyahu aceptó ayer la oferta de Trump, de manera que el primer ministro israelí pasará, tras más de dos años de ofensiva y manteniendo aún tropas y territorio ocupado en Gaza, a formar parte del órgano encargado, según la descripción de la Casa Blanca, de "proporcionar supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas mientras Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo".

