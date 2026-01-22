Gazarako Bake Batzordea eratzeko akta sinatu du Trumpek Davosen
Hogei bat estatuburuk eta gobernuburuk babestuta, Donald Trump AEBko presidenteak ofizialki aurkeztu du ostegun honetan Bake Batzordea, Washingtonek Gazako Zerrendan su-etena gainbegiratzeko eta eskualdearen egonkortasuna bermatzeko bultzatuko duen erakundea. Trumpek adierazi du batzordeak "arrakasta" izango duela eta, ondoren, bere jarduna beste eremu batzuetara ere zabaldu ahal izango dela.
Davoseko Munduko Ekonomia Foroan egindako ekitaldi batean, AEBko agintariak esan du bere Administrazioak sortutako erakundeak "arrakasta handia" izango duela Gazan, Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduaren desmilitarizazioa gauzatuko dela azpimarratu ostean. "Hamasek agindutakoa betetzen ez badu, bere amaiera izango da", ohartarazi du.
Ildo horretan, Bake Batzordeak Ekialde Hurbil osoaren egonkortzea sustatuko duela adierazi du. "Uste dut gertatuko dela: hamarkada askotako sufrimenduari amaiera emango dio, gorrotoaren belaunaldiak eta odol-isuriak geldituko ditu, eta bake eder, iraunkor eta loriatsua ekarriko du eskualde osorako", esan du.
Ondoren, Trumpek adierazi du erakundeak bere irismena zabaldu eta "beste gauza asko" egin ahal izango dituela. "Batzordea erabat osatuta dagoenean, nahi dugun guztia egin ahal izango dugu", esan du, eta Gazako Zerrendan dituen helburuak lortu ahala, erakundea "hedatu" ahal izango dela gaineratu du.
Estatu Batuetako agintariak Nazio Batuen Erakundea ordezkatzeko asmoa izan dezakeela iradoki bada ere, Trumpek Davoseko Foroan azpimarratu du Bake Batzordeak NBErekin "elkarlanean" jardungo duela. "Beti esan dut Nazio Batuek potentzial handia dutela, baina ez dute behar bezala aprobetxatu", adierazi du.
Horrela, bi erakundeak "uztartzearen" aldeko apustua egin du, "munduarentzat oso baliagarria izan daitekeen egitura bakarra osa daitekeelako", eta azpimarratu du batzordea nazioarteko komunitate osoaren zerbitzura dagoela, ez soilik Estatu Batuen esku.
Bere hitzaldiaren ondoren, Bake Batzordea eratzeko akta sinatu dute kideek, besteak beste Hungaria, Bulgaria, Maroko, Jordania, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Qatar, Paraguai, Saudi Arabia, Turkia, Uzbekistan eta Arabiar Emirerri Batuetako ordezkariek.
Hamasek "irmo" gaitzetsi du Netanyahu Bake Batzordean sartzea
Hamasek "irmo" gaitzetsi du ostegun honetan Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa Bake Batzordean sartu izana. Erakunde islamikoaren esanetan, erabaki hori "justiziaren eta erantzukizunaren printzipioen aurkakoa" da.
Netanyahuk atzo onartu zuen Trumpen eskaintza. Horrela, Israelgo lehen ministroak, bi urte baino gehiagoko erasoaldiaren ondoren eta oraindik Gazan tropak eta okupatutako lurraldeak mantentzen baditu ere, "gainbegiratze estrategikoa emateko, nazioarteko baliabideak mobilizatzeko eta erantzukizunak bermatzeko ardura duen organoko kide" izango da, Etxe Zuriaren arabera, Gaza gatazkatik bake eta garapenera igarotzen den bitartean.
