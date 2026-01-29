VENEZUELA
Trump ordena reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales

El presidente de Estados Unidos ha hecho este anuncio para realizar los trámites necesarios antes de que finalice la jornada. Los vuelos directos entre ambos países permanecen suspendidos desde 2019.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que ha ordenado reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta interina del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.

"Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le he informado de que abriremos todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí", ha explicado durante una reunión del gabinete retransmitida por la Casa Blanca.

El presidente estadounidense ha explicado que ha ordenado tanto al Pentágono como al Departamento de Transporte que hagan los trámites necesarios antes de que finalice la jornada para permitir la reapertura del espacio aéreo venezolano.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un aviso a principios de mes para prohibir las operaciones de vuelos de aeronaves estadounidenses en el espacio aéreo venezolano. Los vuelos directos entre ambos países permanecen suspendidos desde 2019.

