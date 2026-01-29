VENEZUELA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Venezuelako aire-espazioa hegaldi komertzialei zabaltzeko agindu du Trumpek

Eguna amaitu aurretik beharrezko izapideak egiteko agindua eman du AEBko presidenteak. Bi herrialdeen arteko zuzeneko hegaldiak etenda daude 2019tik.

(Foto de ARCHIVO) April 29, 2025, Seattle, Washington, U.S: A small private plane prepares for takeoff at Signature Aviation at King County International Airport in Seattle on Tuesday, April 29, 2025. Signature Aviation, a fixed base operator, is currently servicing ICE Air deportation flights out of Seattle. Local immigrant rights groups including La Resistencia and Tsuru for Solidarity have been monitoring U.S. Immigration and Customs Enforcement deportations out of King County International Airport since flights resumed 2023. Europa Press/Contacto/Paul Christian Gordon 29/4/2025

Aireratzeko prest dagoen hegazkin komertzial bat. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Venezuelako aire-espazioa hegaldi komertzialei zabaltzeko agindua eman du gaur, osteguna, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak, Delcy Rodriguez Latinoamerikako herrialde horretako behin-behineko presidentearekin hitz egin ostean.

"Venezuelako presidentearekin hitz egin berri dut, eta Venezuelako aire-espazio komertziala berriro irekiko dugula jakinarazi diot. AEBko herritarrek Venezuelara bidaiatu ahal izango dute laster, eta han seguru egongo dira", azaldu du Trumpek, Etxe Zuriaren kabineteak izandako bilera batean.

AEBko presidenteak azaldu duenez, Pentagonoari eta Garraio Departamentuari beharrezko izapideak egiteko agindu die, eguna amaitu aurretik Venezuelako aire-espazioa berriro ireki ahal izateko.

Hegazkingintzako Administrazio Federalak (FAA) abisua eman zuen urtarrilean AEBko aireontzien hegaldiak debekatzeko Venezuelako aire-espazioan. Bi herrialdeen arteko zuzeneko hegaldiak etenda daude 2019tik.

Venezuela Ameriketako Estatu Batuak Latinoamerika Donald Trump Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X