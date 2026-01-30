Trump se decanta por Kevin Warsh como sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que el elegido para suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) será finalmente Kevin Warsh, en línea con lo esperado por los mercados.

"Me complace anunciar que nominaré a Kevin Warsh para el cargo de presidente de la junta de gobernadores del sistema de la Reserva Federal", ha afirmado el mandatario en un 'post' de su red social 'Truth Social'.

Warsh, de 55 años, formó parte del órgano rector de la Fed entre 2006 y 2011 y en las últimas semanas se había convertido en el gran favorito para relevar a Powell una vez expire su mandato en mayo.

Ahora, Warsh deberá ser confirmado por el Senado estadounidense en un contexto marcado por las críticas a las presiones de la Casa Blanca sobre el banco central estadounidense, cuya independencia se considera fundamental para cumplir con el doble mandato de controlar la inflación e impulsar el empleo.

El proceso de selección del próximo presidente de la Fed ha sido liderado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien la semana pasada ya aseguró que habían llegado a la última fase "cuatro candidatos fantásticos".

"Warsh parece ser el más ortodoxo en materia de política monetaria. No esperaría muchos cambios. En todo caso, hará hincapié en el doble mandato, prestando más atención a la dinámica del mercado laboral y centrándose un poco menos en reducir la inflación lo más rápidamente posible", ha avanzado el jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Scholtes.