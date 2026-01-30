AEB

Gorde
Kevin Warshek jaso du Trumpen babesa Erreserba Federalean (Fed) Jerome Powell ordezkatzeko

AEBko Senatuak izendapena berretsi behar du orain, Etxe Zuriak AEBko Banku Zentralari egindako presioen testuinguruan. Erakunde horren independentzia, ordea, funtsezkoa da inflazioa kontrolatzeko eta enplegua bultzatzeko.

Kevin Warsh, Erreserba Federalaren (Fed) Jerome Powellen lekua hartzeko aukeratua izan dena. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak ostiral honetan baieztatu duenez, Kevin Warsh izango da Jerome Powellen ordezkoa Erreserba Federalean (Fed), merkatuek espero zutenaren ildo beretik.

"Atsegin handiz iragarri nahi dut Kevin Warsh izendatuko dudala Erreserba Federalaren sistemako gobernadoreen batzordeko presidente izateko", adierazi du agintariak Truth Social sare sozialean.

Warshek 55 urte ditu, eta 2006tik 2011ra Fed-eko zuzendaritza-organoko kide izan zen. Azken asteetan, Powell ordezkatzeko hautagai nagusia izan da. Maiatzean amaituko du Powellek bere ibilbidea Erreserba Federalean.

AEBko Senatuak izendapena berretsi behar du orain, Etxe Zuriak AEBko Banku Zentralari egindako presioen testuinguruan. Erakunde horren independentzia, ordea, funtsezkoa da inflazioa kontrolatzeko eta enplegua bultzatzeko eginkizun bikoitzean.

Scott Bessent AEBko Altxorraren idazkariak zuzendu du Fed-eko hurrengo presidentea aukeratzeko prozesua, eta azken fasera "lau hautagai zoragarri" iritsi zirela ziurtatu zuen aurreko astean.

"Badirudi Warsh hautagai ortodoxoena dela moneta-politikaren arloan. Ez nuke aldaketa askorik espero. Nolanahi ere, agintaldi bikoitzean jarriko du arreta gehien, lan-merkatuaren dinamikari arreta handiagoa jarrita, inflazioa ahalik eta azkarren murriztera bideratzeko", aurreratu du Roberto Scholtes Singular Bankeko estrategia buruak.

